LAOWA 14mm f/4 Zero-D DSLR

Extrem kompaktes Weitwinkel ohne Verzeichnung für DSLR-Kameras

Das LAOWA 14mm f/4 Zero-D DSLR ist das derzeit** wohl kleinste und leichteste Weitwinkelobjektiv mit 114° Bildwinkel für DSLR-Kameras mit Vollformatsensor. Es ist nur ca. 7,5cm (Nikon 7,3cm) lang und wiegt gerade einmal 320g (Nikon 360g). Damit ist es der ideale Begleiter für die Vollformatkameras von Nikon und Canon und perfekt als „immer-dabei-Objektiv“ für die Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie.

Obwohl es so klein und leicht ist, wurden bei Funktion, Abbildungsqualität und Bauweise keine Kompromisse eingegangen. In dem soliden Metallgehäuse sorgen 13 Linsen (2x ED, 2x ASPH.) in 8 Gruppen für höchste Schärfe und geringste chromatische Aberration und reduzieren Verzeichnungen auf ein absolutes Minimum. Die extrem kurze Naheinstellgrenze von 14,5cm erlaubt kreative Weitwinkelaufnahmen mit einer Schärfe bis in den Nahbereich. Somit lassen sich auch kleinere Objekte mit einem Mini-Makro-Effekt in den Fokus stellen. Dank der 5 Blendenlamellen ergibt sich bei Aufnahmen gegen die Sonne oder eine punktförmige Lichtquelle ein schöner 10-strahliger Reflex.

Im Gegensatz zu vielen anderen Weitwinkelobjektiven mit großen sphärischen Frontlinsen besitzt dieses 14mm Objektiv eine kleinere Frontlinse und ein 67mm Filtergewinde. So können 67mm Einschraubfilter verwendet werden. Beim LAOWA 14mm f/4 Zero-D DSLR mit Canon EF-Mount sorgt ein Blendenmotor für eine automatische Blendenübertragung. Somit kann hier mit offener Blende fokussiert werden was bei Makroaufnahmen von großem Vorteil ist. Die Blendeneinstellung für Nikon F wird dagegen manuell vorgenommen. Dank Aperture Coupling erfolgt hier die Übertragung des am Blendenring eingestellten Blendenwerts, mit Hilfe des Mitnehmers, mechanisch. Des Weiteren werden bei beiden Modellen die EXIF Daten an das Kameragehäuse übertragen. Die Fokussierung erfolgt manuell.

** Stand 07/2021

Lieferumfang:

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Streulichtblende

Verfügbarkeit und Preis:

Das LAOWA 14mm f/4 Zero-D DSLR ist für 599,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet Mitte August 2021.

Highlights:

Extrem kompaktes und leichtes Vollformatobjektiv

114° Bildwinkel für Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie

Hohe Abbildungsqualität ohne Verzeichnung dank Zero-D Technologie

67mm Filtergewinde

5 Blendenlamellen für perfekte 10-strahlige Lichtreflexe