BenQ PD2705Q – ein Display für höchste Farbpräzision, ergonomisches Arbeiten und einen effizienteren Workflow

Profi-Monitor mit innovativem M-Book-Modus, Pantone- und CalMAN-Zertifizierungen sowie hoher Farbraumabdeckung

Oberhausen, den 16. Juli 2020 – BenQ, der LED-Display-Experte, erweitert seine DesignVue Monitor-Serie um das Modell PD2705Q. Mit einer 68,58 cm / 27 Zoll Bildschirmdiagonale und einem IPS-Panel ausgestattet, besitzt der PD2705Q eine WHQD Auflösung (2560 x 1440) im 16:9 Format. Das für Grafikdesigner und professionelle Bildbearbeiter konzipierte Display verfügt über zahlreiche Technologien und Industriestandards, die akkurate Farbwiedergabe, Ergonomie und Effizienz im täglichen Workflow garantieren. Der BenQ PD2705Q ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 459 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.

Höchste Farbgenauigkeit

Die BenQ exklusive AQCOLOR-Technologie gewährleistet eine überragende Farbtreue inklusive der präzisen Reproduktion der Pantone Matching System (PMS) Farben. Als Pantone Validated™-zertifiziertes Display ermöglicht der PD2705Q die exakte Darstellung der Pantone-Farben auf dem Monitor. Dadurch wird sichergestellt, dass die Farben auch in der Produktion und im Druck die Kreation des Designers widerspiegeln. Zusätzlich deckt der PD2705Q den sRGB-Farbraum und den Rec.709-Farbraum jeweils zu 100 % ab. Jeder Monitor wird werkseitig kalibriert, um eine präzise Delta-E und Gamma-Leistung out-of-the-box sicherzustellen. Der individuelle Kalibrierungsreport liegt jedem Monitor bei. Die DualView-Funktionalität verbessert den Workflow und steigert die Produktivität, indem zum Beispiel Designs in zwei unterschiedlichen Farbräumen für den Druck und für die online Darstellung nebeneinander auf einem Bildschirm angezeigt werden können.

Der PD2705Q wurde CalMAN zertifiziert und garantiert so eine korrekte Farbdarstellung innerhalb eines Produktions-Workflows.

Ergonomisch wertvoll

Für eine angenehmere Sitzhaltung des Betrachters lässt sich der BenQ PD2705Q um bis zu 140 mm in der Höhe verstellen oder in die Pivot-Position drehen. Weitere Einstellmöglichkeiten erlauben eine Neigung zwischen -5° und +20° sowie eine Drehung von bis zu 45° in beide Richtungen. Seine augenschonenden Eye-Care-Features sorgen mit der Flicker Free- und der Low Blue Light-Technologie für ein entspanntes Arbeitserlebnis selbst bei langen Arbeitssessions. Die Anti-Glare-Beschichtung des Displays schützt effektiv vor blendenden Lichtreflexen. Aufgrund des weiten Betrachtungswinkels von 178° vertikal und horizontal werden Inhalte exakt dargestellt, auch wenn der Blick seitlich auf das Display fällt.

Verschiedene Modi lassen sich bequem über das OnScreen-Display-Menü abrufen, um die kreative Arbeit am PD2705Q zu optimieren. Dazu gehört beispielsweise der M-Book-Modus, der die visuellen Unterschiede zwischen dem Monitor und dem angeschlossenen Produkt der MacBook-Serie minimiert. Zudem erlaubt das HDR10-kompatible Display die Vorschau von HDR-Videoinhalten während des Bearbeitungsprozesses und unterstützt Videofilmer dabei, eine überlegene Endleistung zu erzielen.

Anschlussvielfalt

Eine Vielzahl von Anschlüssen erhöht den Komfortfaktor beim PD2705Q weiter. Neben einem HDMI 2.0-, einem DP- und einem USB-C-Anschluss (inkl. Stromversorgung) verfügt er über einen integrierten USB-Hub mit 5x USB 3.1 Anschlüssen (4x Downstream, 1x Upstream). Auch einen KVM-Switch hat er mit an Bord, über den beispielsweise ein Laptop und ein Desktop-PC mit nur einer Tastatur und einer Maus an einem Monitor bedient werden können. Zur Wiedergabe von Audiodateien verfügt der PD2705Q über 2x 2 Watt Lautsprecher und meidet somit weiter das Kabelaufkommen.

BenQ gewährt für alle Modelle der PD-Serie drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.