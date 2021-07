Starkes Kreativprogramm zur BERLIN PHOTO WEEK

Eröffnung: Freitag, 27. August 2021, 12.00 Uhr

Ab sofort Tickets sichern unter berlinphotoweek.com

Dauer: 27. bis 29. August 2021, tgl. von 12.00 – 20.00 Uhr

Location: HAUBENTAUCHER & Cassiopeia auf dem RAW-Gelände Friedrichshain

Seit wenigen Tagen ist der Vorverkauf zur BERLIN PHOTO WEEK gestartet. Das Tagesticket kostet für Frühbucher 10€ und beinhaltet neben dem Zugang zur zentralen Eventlocation Haubentaucher und der Montreux Jazz Festival Ausstellung von Michael Agel, präsentiert von Leica und Whitewall im Cassiopeia Gelände, und der Bruce Gilden Show im Haubentaucher auch alle Vorträge der BERLIN PHOTO WEEK Conference, die mit spannenden Themen an allen drei Tagen begeistert.

Jetzt geht`s los: Mit großer Vorfreude blicken alle Foto-Begeisterte auf die dritte Ausgabe der BERLIN PHOTO WEEK, die am 26. August mit der exklusiven Opening Night auf dem R.A.W. Gelände in Berlin-Friedrichshain starten wird. Durch den starken Rückhalt der Fotoindustrie und von Unternehmen aus anderen Branchen sowie zahlreicher, namhafter Institutionen und Galerien findet Ende August erneut ein kreatives Fotofestival in Berlin statt.

Auf der BERLIN PHOTO WEEK Conference sprechen Top-Speaker wie Bobby Sager – Fotograf und Philanthrop, Jacob Felländer – “Artist and creativity activist”, Rebecca Roth – Social Media Specialist & Imaging Coordinator at NASA’s Goddard Space Flight Center, Simone Klein – Moderation – Photo Expertin & Kuratorin des Heinz Hajek-Halke Nachlasses, Tommy Rönngren – Eigentümer der George Hoyningen-Huene Estate Archives, Susanna Brown – Kuratorin der Fotoabteilung des V&A Museums in London & Kuratorische Beraterin des George Hoyningen-Huene Nachlasses, Dr. Matthias Harder – Direktor & Kurator der Helmut Newton Foundation, Appu Shaji – Founder & CEO, Mobius Labs, J. Konrad Schmidt – Vorsitzender Initiative Bild im BVDW, Klaus Mellenthin, professioneller Fotograf, Dr. Sebastian Rengshausen – Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und DGPH Vorstandsmitglied der Sektion „Kunst, Markt und Recht“ sowie die Fotografin und Nikon-Ambassadorin Ava Pivot.

Dazu werden in Diskussionsrunden der BFF Akademie unter anderem Annette Kicken – Kuratorin und Leitung der Galerie Kicken Berlin, Dr. Thomas Köhler – Direktor Berlinische Galerie und Prof. Dr. Markus Hilgert – Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, unter der Moderation von Christian Klant zum Thema “Wie kommt die Fotografie in die Galerie?” diskutieren.

Auch das Workshop-Programm der BERLIN PHOTO WEEK wächst weiter und wird zusammen mit dem Organisationsteam der Photo + Adventure Duisburg aufgebaut. Über den gesamten Zeitraum der BERLIN PHOTO WEEK können Anfänger und Fortgeschrittene vielfältige Themen buchen: Von Lightpainting für Einsteiger mit ZOLAQ – powered by Olympus, über Box- Workshops, nächtlichem Pool-Shooting im Haubentaucher oder Fotowalks durch Berlin. Die kreative Vielfalt des R.A.W. Geländes und der Stadt Berlin machen das Workshop-Programm zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Ein weiteres Highlight wird die 50m lange Open Air Ausstellung an der Revaler Straße sein, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat entsteht. Hierfür werden junge Berliner Fotograf*Innen aufgerufen, Bilder einzusenden, die ihre Erlebnisse im Sommer’21 beschreiben. Einsendungen können noch bis zum 26. Juli via mail an summer21@berlinphotoweek.com oder via Instagram eingereicht werden.

Tickets zur BERLIN PHOTO WEEK können ab sofort hier bestellt werden: https://www.berlinphotoweek.com/tickets