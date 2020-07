Nikon präsentiert heute einen ganzen an Strauß an Neuigkeiten. Highlight ist die Z5, Nikons neues Einsteigermodell in die spiegellose Kleinbildklasse. Passend dazu kommt das preisgünstige und kompakte Zoom Z 24-50mm F4-6.3. Außerdem wird es bald 1,4x- und 2x-Telekonverter für das Z-System geben. Nikon kündigt heute zudem Firmware-Updates sowie eine Web-Kamera-Software für seine Z-Familie an.

Nikon Z5 – Einstieg ins spiegellose Vollformat

Nikon baut das Z-System aus. Ende August gesellt sich mit der Z5 ein Einstiegsmodell mit 24-Megapixel-Kleinbildsensor in die Z-Familie. Den Roststift setzt Nikon bei der Z 5 dort an, wo es am wenigsten wehtut: Ihr Gehäuse besteht teilweise aus Polykarbonat, das aufwendige Statusdisplay auf der rechten Schulter fehlt. Der Bildwandler setzt im Gegensatz zur Z 6 nicht auf BSI-Bauweise, 4K-Video gibt es nur mit einem heftigen 1,7x-Crop. Passend zur Kamera präsentiert Nikon das kompakte und preiswerte Zweifach-Zoom 24-50mm F4-6.3.

Die Z 5 wird hierzulande nur im Kit mit dem 24-50mm F4-6.3 angeboten, Kostenpunkt: ca. 1850 Euro. In einem weiteren Set für knapp 2000 Euro legt Nikon noch den FTZ-Bajonett-Adapter hinzu. Das Nikkor Z 24-50 mm 1:4-6.3 gibt es auch einzeln für gut 450 Euro.

photoscala wird die Nikon Z 5 im Laufe des Tages ausführlich vorstellen.

Telekonverter und Firmware-Updates

Ebenfalls neu sind die Z-Telekonverter TC-1,4x und TC-2,0x. Sie verlängern die Brennweite des verwendeten Telezooms um den Faktor 1,4 bzw. 2. Nikon verspricht für die Telekonverter eine fortschrittliche optische Konstruktion, beide Telekonverter sind gegen Staub und Schmutz abgedichtet. TC-1,4x und TC-2,0x sind derzeit kompatible mit dem Z 70–200 mm 1:2,8 VR S, weitere passende Objektive stellt Nikon heute in Aussicht. Die beiden Telekonverter sollen Ende August auf den Markt kommen, der TC-1,4x für gut 610 Euro, der TC-2,0x für rund 660 Euro.

Nikon kündigt heute zudem Firmware-Updates für Z50, Z6 und Z7 an. Firmware 2.00 für die Z50 erweitert die Kamera um einen Autofokus mit Tieraugenerkennung (die es für Z6 und Z7 bereits gibt). Außerdem verbessert Nikon die Motivverfolgung. Für Z6 und Z7 kommt Firmware-Version 3.10, sie bringt die Unterstützung für die heute vorgestellten Telekonverter. Außerdem kündigt Nikon eine Software an, mit der sich ausgewählte Kameras unter Windows als Webcam verwenden lassen. Eine Beta-Version von Webcam Utility soll Anfang August erscheinen, sie wird mit den folgenden Kameras funktionieren: Z 7, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D850, D780, D500, D7500, D5600.