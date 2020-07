Leica gönnt der Messsucherkamera M10 ein Upgrade. Sie kommt als M10-R mit jetzt 40 Megapixel. Ansonsten bleibt (fast) alles beim Alten: kein Autofokus, kein Video, superbe Verarbeitung, hoher Preis. Doch es gibt kaum einen anderen Apparat, der das Fotografieren derart entschleunigt – wie ich auf einem kurzen Ausflug mit der Leica M10-R erfahren habe.

Vor einigen Jahren hat Leica für seine M-Familie den Slogan „Das Wesentliche“ kreiert. Er passt wunderbar auch auf die neue M10-R, wenngleich Leicas jüngster Neuzugang jetzt mit 40 Megapixel Auflösung aufwartet. Eine derart hohe Auflösung gibt es in der M-Familie übrigens schon länger, allerdings nur in Schwarzweiß – in der Leica M10 Monochrom.

Abgesehen vom neuen Sensor bleibt die M10-R sehr eng verwandt mit der Ur-M10, die ich ausführlich vor dreieinhalb Jahren besprochen habe. Auch der jüngste Spross der M-Familie verzichtet auf die Möglichkeit zur Videoaufnahme, scharfgestellt wird nur manuell – entweder per Messsucher oder mit digitalen Helferlein im Live-View-Bild –, das Gehäuse wirkt massiv wie bei keiner anderen Kamera.

Eine andere Art zu fotografieren

Wer wie ich einen pfeilschnellen, treffsicheren Autofokus gewohnt ist, muss sich bei der Leica M10-R gewaltig umstellen. Ihr Messsucher erzeugt ein Doppelbild, das erst verschwindet, wenn man exakt scharf gestellt hat. Nach ein paar Stunden mit der Kamera gelang mir das schon deutlich schneller als ganz zu Anfang. Eine Herausforderung bleibt es aber dennoch. Insbesondere, weil 40 Megapixel Auflösung kleine Ungenauigkeiten in der 100%-Ansicht natürlich noch gnadenloser offenlegen als die 24 Megapixel der M10.

Natürlich kann man bei der M10-R auch das rückwärtige Display (oder den optionalen elektronischen Sucher „Visoflex“) zum Scharfstellen heranziehen. Und hat dann so praktische Helferlein wie Fokuslupe und Fokus-Peaking zur Seite. Aber das würde am Wesen der M10-R vorbeigehen – sie ist im Kern eine Messsucherkamera. Und die erzieht einen zum Verweilen am Motiv, zur Auseinandersetzung mit dem, was man sieht und zur Beschäftigung mit der Frage, wie man das Gesehen aufnehmen möchte.

Superbe Bildqualität

Das Eigentliche, das Aufnehmen, erledigt die M10-R wirklich hervorragend. Ihre Bildqualität ist extrem hoch, sicher auch ein Verdienst der über jeden Zweifel erhabenen Leica-M-Objektive. Und natürlich des neuen 40-Megapixel-Sensors. Die Spezialisten von Leica können stundenlang darüber referieren, was diesen Bildwandler so besonders macht. Zum Beispiel verzichtet er auf einen Tiefpassfilter. Dafür gibt es neben dem üblichen IR-Sperrfilter auch einen für UV-Licht. Und wie schon seit Längerem bei Leica üblich, sind die Mircrolinsen vor den Sensorzellen zu den Rändern und Ecken hin anders geformt, sodass es insbesondere bei Weitwinkelobjektiven nicht zu dem gefürchteten Auflösungsverlust an den Rändern kommt.

40 Megapixel Auflösung stellen schon sehr hohe Anforderungen an die Optik. Laut Leica aber kein Problem für die M-Objektive. Selbst ein Summicron aus der 50er-Jahren soll (leicht abgeblendet) noch vorzüglich an der M10-R funktionieren. Der hohen Auflösung zum Trotz erklimmt die M10-R höchste ISO-Gipfel. Bis zu ISO 50.000 traut Leica ihr zu. Ich habe maximal ISO 12.800 ausprobiert – es geht. Was mir immer wieder gut gefällt, ist wie zurückhaltend Leica die Rauschunterdrückung abstimmt. Das mag zwar im Labortest nicht immer Bestnoten geben, in der Praxis ist mir aber ein sanftes Rauschen deutlich lieber als eine zupackende Rauschunterdrückung, die gleich noch die Details verschwinden lässt.

Mein Fazit