BERLIN PHOTO WEEK 2021 findet mit frischem Konzept und neuer Location statt – Erste Highlights der BERLIN PHOTO WEEK Conference

Dauer: 26. bis 29. August 2021

Location: HAUBENTAUCHER auf dem RAW-Gelände Friedrichshain

Am 26. August 2021 startet wie geplant die dritte Ausgabe des Fotografie-Festivals BERLIN PHOTO WEEK (BPW).

Der neue BPW Hub ist der HAUBENTAUCHER – eine urbane, aufregende Location. Als Teil des bekannten RAW-Geländes, das mit seinen Galerien, Clubs und Restaurants im Sommer über 30.000 Besucher pro Tag zählt, ist der Haubentaucher der ideale Ort, um die führenden Hersteller der Imagingbranche mit der kreativen Szene Deutschlands zusammenzubringen. Damit fungiert die pulsierende Gegend von Berlin Friedrichshain-Kreuzberg dieses Jahr als dezentrale Anlaufstelle der BERLIN PHOTO WEEK.

Den Kern des Festivals bildet der FUNPLACE. Gemeinsam mit starken Brands der Fotoindustrie entstehen Installationen, die zum Fotografieren einladen, Touch & Try-Angebote sowie ein breites Spektrum an Workshops, Fototouren und Vorträgen.

Kurzum, Ende August geht es in Berlin nur um ein Thema:

FOTOGRAFIE ERLEBEN UND NEU ENTDECKEN.

Die Ausstellungen von George Hoyningen-Huene in der Villa Grisebach sowie Heinz Hajek- Halke in der CHAUSSEE 36 finden wie geplant statt. Die „PUNK!“ Show von PC Neumann zieht nun in den angesagten Anomalie Art Club um. Hinzu kommen noch zahlreiche Satelliten – wie Galerien und Museen – im gesamten Stadtgebiet als auch ein vielfältiges Programm aus Workshops, Open-Air-Ausstellungen, Photowalks und Abendveranstaltungen. Diese Themen werden in der nächsten Pressemitteilung Mitte Juli detaillierter aufgegriffen.

Der Ortswechsel von der ARENA Berlin in die Location HAUBENTAUCHER erfolgte, nachdem bekannt wurde, dass das Land Berlin eine Verlängerung der Nutzung der ARENA Berlin als Impfzentrum beabsichtigt. „Die BERLIN PHOTO WEEK kommt selbstverständlich ihrer sozialen Verantwortung nach und verzichtet auf die Räumlichkeiten der ARENA zum Wohle der Bekämpfung der Pandemie. Wir freuen uns, damit unseren Beitrag zu einer schnellen Immunisierung der Bevölkerung zu leisten.“ (Anna-Maria Seifert, COO der BERLIN PHOTO WEEK)

The BERLIN PHOTO WEEK Conference:

Das vielfältige Programm, welches zusammen mit allen Industriepartnern gestaltet wird, sowie der Diskurs mit internationalen wie nationalen Experten aus der Fotografie- und Kunstszene, wird auch in diesem Jahr wieder großgeschrieben. So finden im Laufe des letzten August-Wochenendes eine Reihe von Vorträgen und Podiumsdiskussionen statt, darunter u. a.:

„Urheber- und Verwertungsrechte in der Fotografie in Zeiten von digitalen Medien und Social Media“ (deutsch). Es sprechen:

Konrad Schmidt (Vorsitzender Initiative Bild)

Klaus Mellenthin (ehemaliger Vorstand BFF)

Sebastian Rengshausen (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und DGPh-Vorstandsmitglied der Sektion „Kunst, Markt und Recht“)

„The importance and responsibility of estates in today’s world. Collective memory and digital showcase“ (englisch). Es sprechen: