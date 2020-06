Adobe hat sein Frühjahrs-Update für Lightroom veröffentlicht. Es gibt viel Neues für alle Variante der Workflow-Software. Etwa die Möglichkeit zu lokaler Farbtonänderung oder mehr Funktionen für das Panel Tonwertkorrektur im Lightroom Classic. Zudem erleichtern ISO-adaptive Vorgaben die automatisierte Raw-Entwicklung beim Import. Neu in Lightroom für Desktop und Mobilgeräte ist unter anderem die Möglichkeit, jedes Bild mitsamt seinen Bearbeitungsschritten zu speichern.

Das ist neu in Lightroom Classic

Hat Adobe sein Augenmerk bei den letzten Updates von Lightroom mehr auf die neuen Desktop- und Mobilvarianten gerichtet, profitiert jetzt auch Lightroom Classic von vielen Neuerungen. So lässt sich beim jetzt veröffentlichten Update ein Farbton gezielt als lokale Korrektur ändern. Ebenfalls neu: Das Panel Gradationskurven hat Adobe umgegestaltet und dabei gleich auch noch die Variante Punktkurve mit neuen Einstellmöglichkeiten versehen. Beide Neuerungen gibt es übrigens auch in der aktuellen Version von Camera Raw, die Adobe ebenfalls seit gestern ausliefert.

Wer häufig größere Mengen an Raw-Dateien verarbeitet, wird sich freuen, dass Lightroom Classic jetzt die Entwicklungseinstellungen automatisch an den ISO-Vorgaben bei der Aufnahme anpassen kann. Außerdem gibt es neue Standardvorgaben, die auf unterschiedlichen Kameraprofilen basieren. Ebenfalls neu: die Funktion Batch-Export. Sie erlaubt es Bilder in einem Rutsch mehrfach zu exportieren, etwa zum Druck und fürs Web.

Neuheiten in Lightroom für Desktop und Mobilgeräte