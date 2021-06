Canon: kommt noch dieses Jahr: ein RF 35mm F/1.2 L USM? +++ Nikon: Ist neue Z-Kamera im Retro-Stil bereits fertig? +++ Sigma I: Ein Super-Telezoom ist in Arbeit +++ Sigma II: Kommen Objektive für Canon RF und Nikon Z? +++ Sony I: Stehen Neuauflagen zweier beliebter GM-Tele vor der Tür? +++ Sony II: FE 28mm F1.8 G ist offenbar fertig +++ Tamron: Wird nächstes Zoom für Sony E ein 18-300mm für APS-C?

Gerüchte zu Canon brodeln seit einiger Zeit besonders heftig. Kein Wunder, baut der Hersteller sein spiegelloses RF-System doch mit Riesenschritten aus. Ganz neu in Töpfen der Gerüchteköche: ein RF 35mm F/1.2 L USM. Weitere Informationen zum lichtstarken Reportage-Objektiv dringen bislang jedoch nicht außen. Nur so viel: Das 35er soll noch dieses Jahr kommen.

Von Nikon wird ja schon seit einiger Zeit kolportiert, dass die nächste Spiegellose im Retro-Style kommen könnte. Jetzt konkretisieren sich die Gerüchte. Demnach ist die „Retro Z“ die nächste Kamera, die Nikon vorstellen wird. Sie soll mit einem APS-C-Sensor ausgestattet sein, über viele mechanische Bedienelemente verfügen und in einem sehr schlanken Gehäuse ohne Handgriff gekleidet sein. Ob’s so kommen wird? Möglicherweise werden wir es bald wissen, angeblich soll die Kamera noch im Juni präsentiert werden.

Dass Sigma ein Super-Telezoom plant, hat Sigma-Chef Kazuto Yamaki kürzlich (in einem übrigens sehr lesenswerten) Interview mit dpreview durchblicken lassen. Wie dieses Super-Tele aussehen wird, lässt der Sigma-CEO indes offen. Es darf als sicher angesehen werden, dass es oberhalb des 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary angesiedelt sein wird.

Außerdem will Sigma in Zukunft Objektive für Canon RF und Nikon Z anbieten. Noch muss das Unternehmen dazu aber kräftig in Forschung und Entwicklung investieren.

Bei Sony ist die aktuelle Gerüchtelage wie gewohnt unklar. Die einen Insider wollen erfahren haben, dass als Nächstes Neuauflagen der GM-Zooms Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS sowie Sony FE 24-70 mm F2.8 GM geplant sind. Andere Gerüchteköche sind sich dagegen sicher: Das nächste Objektiv von Sony wird günstiges ein FE 28-75 mm F2.8. Und dann geistert seit Neuestem auch noch ein FE 28-75 mm F2.8 durch die Gerüchteküchen. Nix Genaues weiß man also nicht.

Als ziemlich sicher gilt hingegen, dass von Sony ein FE 28mm F1.8 G auf dem Weg ist. Von diesem Objektiv sind nämlich bereits erste Abbildungen und Spezifikationen im Netz aufgetaucht. Demnach soll das Weitwinkelobjektiv aus 13 Elementen in zehn Gruppen aufgebaut sein und knapp 400 Gramm wiegen.

Auch Tamron scheint fleißig weitere Objektive für Sony E zu entwickeln. Ein ganz heißer Kandidat für die nächste Neuvorstellung ist Universal-Zoom 18-300mm für APS-C. Warum auch nicht? Schließlich hat Tamron mit dem 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO bereits seit Langem ein ähnliches Universal-Zoom für Halbformat-DSLRs im Angebot.