Apple: Abschied von Intel-Prozessoren scheint festzustehen +++ Canon: Super-Telezooms für EOS R +++ Nikon: Woher die Bildsensoren kommen +++ Sony: Kommt völlig neue Kamera in Kürze? +++ Venus Optics arbeitet an extrem kurzen Weitwinkelobjektiven.

Bei Apple sind offenbar die Würfel gefallen: Ab 2021 beginnt der Abschied von Intel-Prozessoren, zukünftig will Apple auf die hauseigenen Axx-Chips setzen, wie Bloomberg erfahren haben will. Offiziell angekündigt werden soll der Paradigmenwechsel dem Bericht zufolge auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2020, die am 22. Juni mit einer Keynote eröffnet wird. Dort wird es wohl vor allem darum gehen, wie aktuelle Software auf die Apple-Prozessoren portiert werden können. Gesichert scheint, dass der Übergang von der Intel- zur Apple-Basis langsam vonstatten gehen soll. Erwartet wird als Erstes ein MacBook Pro, das Anfang 2021 mit Apple-Axx-Chip kommen könnte. Einen guten Überblick über den derzeitigen Stand der Dinge gibt MacGadget.

Canon arbeitet an einem RF 120-700mm f/4.5-8 bzw. 100-600 4.5-7.1. Das geht aus einer Patentschrift hervor, die Anfang des Monats in den USA veröffentlicht wurde. Ob eines der Objektive in dieser Form kommen wird, ist ungewiss. Eines belegt die Patentveröffentlichung jedoch: Canon arbeitet mit Hochdruck am Ausbau des EOS-R-Systems.

Bezieht Nikon die Bildsensoren für Z 50 und D7500 von Tower Semiconductor (vormals TowerJazz)? Darauf deutet eine Präsentation des Sensor- und Chip-Herstellers hin. Darin wird vom wachsenden Marktanteil eines führenden DSLR-Herstellers gesprochen, garniert ist die Info mit Fotos von der Nikon Z 50 und D7500.

Dass Sony bald eine neue spiegellose Vollformat-Kamera vorstellen wird, ist jetzt so gut wie sicher. Für Bluetooth zertifiziert wurde die Kamera jedenfalls schon, unter dem Code WW271448. Welches Modell sich dahinter verbirgt, ist naturgemäß unklar. Aus einer Gerüchteküche dringt, dass es sich dabei um eine völlig neue Art von Kleinbildkamera handeln könnte.

Venus Optics plant Super-Weitwinkelobjektive für M- und L-Mount sowie für Sony E und Nikon Z. Es wird wohl ein 9mm F/5.6 für Leica M und L-Mount geben. Zudem heißt es, dass ein 11mm /F4.5 und ein 14mm F/4.5 in Arbeit seien – zusätzlich auch für Sony E und Nikon Z.