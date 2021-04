Samyang bringt sein erstes Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit Autofokus auf den Markt: Das AF 12mm F2,0 Sony E für spiegellose APS-C Kameras

Samyang Co., Ltd., der koreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, präsentiert das erste Autofokus-Ultra-Weitwinkel-Objektiv AF 12mm F2,0 Sony E für spiegellose APS-C Kameras. Das E-Mount-Autofokus-Objektiv für APS-C Kameras mit 12mm Brennweite (entspr. 18 mm an Vollformat) und der lichtstarken Offenblende von F2,0 eröffnet neue dynamische Perspektiven für Astro- und Landschaftsaufnahmen. Dank seines geringen Gewichts von nur 213g, der kompakten Bauweise sowie dem schnellen, leisen und präzisen Autofokus und seiner exzellenten Bildqualität ist es der ideale Begleiter für alle, die beim Fotografieren und Filmen keine Kompromisse machen. Das AF 12mm F2,0 E ist die Autofokusvariante des bei Astro- und Landschaftsfotografen beliebten Samyang MF 12mm F2,0 Objektivs.

Perfektes APS-C Ultra-Weitwinkel-Autofokus-Objektiv für die Astrofotografie

Die Autofokusvariante des bei Astrofotografen beliebten Samyang MF 12mm F2,0, überzeugt durch ein neues modernes Design. Der große Bildwinkel von 99,1° erlaubt es, ganze Sternbilder und weite Teile der Milchstraße einzufangen. Das neue Autofokus-Objektiv bietet eine lichtstarke F2,0 Offenblende, die eine kürzere Verschlusszeit bei der Aufnahme von Astrofotografie ermöglicht.

Spektakuläre Auflösung über das gesamte Bild bei bis zu F2,0

Das innovative optische Design des AF 12mm F2,0 E garantiert eine ausgezeichnete Abbildungsleistung und eine hervorragende Schärfe von der Bildmitte bis zum Rand. Es verfügt über 12 Elemente in 10 Gruppen mit 5 Spezialgläsern (1 H-ASP, 1 ASP und 3 ED); Drei Elemente mit besonders geringer Dispersion und die beiden asphärischen Elemente (H-ASP & ASP) wurden in das optische Design integriert, um chromatische Aberrationen und Verzerrungen zu minimieren und schärfere Bilder zu erzeugen. Zusätzlich wurde ein verbessertes Ultra Multi Coating (UMC) auf die Linsenelemente angewendet, um Oberflächenreflexionen zu reduzieren und Linseneffekte und Geisterbilder zu verhindern.

Schneller, präziser, leiser Autofokus für Fotos und Videos

Der lineare Schrittmotor (LSTM) ermöglicht eine schnelle, präzise Autofokus-Leistung, wodurch das Geschwindigkeitspotenzial der E-Mount Kameras maximiert wird. Der leise Autofokus ist ein extremer Vorteil für Weitwinkel-Videoaufnahmen. Dank der schnellen Reaktionszeit lässt sich jedes Motiv bestmöglich abbilden.

Herausragende Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen

Das Samyang AF 12mm F2,0 E ist durch das integrierte Samyang Weather Sealing staub- und spritzwasserbeständig und bietet so die Möglichkeit, atemberaubende Bilder auch unter widrigen Bedingungen aufzunehmen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samyang AF 12mm F2,0 E Objektiv kann ab sofort bei WALSER, dem Exklusiv Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich vorbestellt werden und wird ab Mitte Mai 2021 ausgeliefert.

UVP 399 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.)

Weitere Produktinformationen:

Samyang AF 12mm F2,0 Sony E

Lieferbar: ab Mitte Mai 2021