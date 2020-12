Leica stellt heute mit der SL2-S die kleine Schwester der SL2 vor. Die neue L-Mount-Leica kommt mit einem stabilisierten 24-Megapixel-Sensor in BSI-Bauweise, schafft bis zu 25 Bilder/Sekunde in voller Auflösung und ist wettergeschützt nach IP54. Videos zeichnet die SL2-S maximal in 4K/30p und 10 Bit Farbtiefe auf. Die Leica SL2-S ist ab sofort erhältlich, Kostenpunkt: 4500 Euro.

Pressemitteilung der Leica Camera AG: