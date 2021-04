Tamron kündigt das weltweit erste kompakte und leichte Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv mit Lichtstärke F/2.8 für spiegellose APS-C-Kameras mit Sony E-Mount an 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Modell B060)

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Modell B060)

Köln, 22. April 2021 – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des 11-20mm F/2.8 Di III-A2 RXD (Modell B060) an. Das lichtstarke Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv für spiegellose APS-C-Kameras mit Sony E-Mount wird voraussichtlich ab dem 24. Juni 2021 verfügbar sein. Aufgrund der andauernden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist der Termin zunächst unter Vorbehalt.

Produktbezeichnung: 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Modell B060)

Markteinführung: 24. Juni 2021

Das neue 11-20mm F/2.8 verfügt als weltweit erstes1 Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv für spiegellose APS-C-Kameras mit Sony E-Mount über eine durchgängige Lichtstärke von F/2.8. Trotz der großen Offenblende ist es sehr handlich und bildet in Verbindung mit einer kompakten Systemkamera eine perfekt ausbalancierte Einheit. Es ist damit das ideale Weitwinkel-Objektiv für den alltäglichen Einsatz. Zur Vielseitigkeit des neuen Objektivs tragen auch seine beeindruckende Nahaufnahmefähigkeiten bei. Bei einer Brennweite von 11 mm beträgt die kürzeste Einstellentfernung nur 0,15 m, sodass ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:4 erreicht wird. Damit gelingen beeindruckende Nahaufnahmen mit einer dramatischen Abstufung der Größenverhältnisse, wie sie nur extreme Weitwinkelbrennweiten ermöglichen.

Das 11-20mm F/2.8 ist darüber hinaus ideal für den Einsatz bei schlechtem Wetter. Es ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt und verfügt über eine Fluor-Vergütung der Frontlinse. Die Filtergröße von 67 mm entspricht der anderer Tamron-Objektive für spiegellose Systemkameras, wie beispielsweise dem 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070).

Das neue Zoom-Objektiv ist zudem kompatibel mit vielen fortschrittlichen Funktionen der Sony-Kameras, darunter Fast Hybrid AF und Augenerkennungs-AF. Dank dieser praktischen Features gelingen mit Tamrons neuem lichtstarken Utra-Weitwinkelzoom hochqualitative Aufnahmen so einfach und komfortabel wie nie zuvor.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Das weltweit erste Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv mit Lichtstärke F/2.8 für spiegellose APS-C-Systemkameras

Das 11-20mm F/2.8 ist ein Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv par excellence. Die 11-mm-Brennweite (KB-Äquivalent 16,5 mm) ermöglicht mit ihrem großen Bildausschnitt herausragend dramatische Perspektiven, während sich 20 mm (KB-Äquivalent 30 mm) für spontane Schnappschüsse anbietet, zum Beispiel bei der Reportage- oder Streetfotografie. Trotz seiner durchgängigen Lichtstärke von F/2.8 ist das Objektiv kompakt und leicht – und damit wundervoll praktisch.

Kompakte und leichte Bauweise

Das 11-22mm F/2.8 misst nur 86,2 mm in der Länge und bringt gerade einmal 335 g auf die Waage. Für ein Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv ist es also bemerkenswert kompakt und leicht. In Verbindung mit einer APS-C-Systemkamera bildet es eine perfekt ausbalancierte, handliche Einheit für Foto- und Videoaufnahmen, die stets griffbereit ist und auch auf einem leichten Stativ oder mit einem Gimbal optimal eingesetzt werden kann.

Herausragende Bildqualität

Der optische Aufbau des 11-20mm F/2.8 umfasst 12 Element in 10 Gruppen. Zwei spezielle GM-Linsen (Glass Molded Aspherical) garantieren eine gleichmäßig hohe Auflösungsleistung über die gesamte Bildfläche. Ein XLD- (eXtra Low Dispersion) und zwei LD-Elemente (Low Dispersion) sorgen darüber hinaus für eine effektive Korrektur von optischen Abbildungsfehlern und damit für ein scharfes Bildergebnis mit natürlichen Farben von hoher Intensität. Die Linsenoberflächen sind mit der BBAR-G2-Antireflexbeschichtung (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) vergütet, die Geisterbilder und Reflexe auf ein Minimum reduziert. Selbst Gegenlichtaufnahmen zeichnen sich durch hohe Brillanz und maximale Detailwiedergabe aus.

Nahaufnahmen aus nur 15 cm Abstand

Die kürzeste Entfernungseinstellung des 11-20mm F/2.8 beträgt 0,15 m bei 11 mm und 0,24 m bei 20 mm Brennweite. Das Objektiv bietet damit bessere Nahaufnahmefähigkeiten im Weitwinkelbereich als andere Ultra-Weitwinkelzoom-Objektive. Bei 11 mm wird ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:4 erreicht, was eindrucksvolle Nahaufnahmen mit einer dramatischen Abstufung der Größenverhältnisse gestattet. Die große Blendenöffnung ermöglicht dabei attraktive Schärfe-Unschärfe-Effekte mit sehr ausdrucksvollem Bokeh.

Kompaktes, leichtes Objektiv-Duo mit einheitlicher Filtergröße 67 mm

Das 11-20mm F/2.8 ist die ideale Ergänzung zum 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070). Zusammen bringt dieses Zoom-Objektiv-Duo für spiegellose APS-C-Kameras mit Sony E-Mount nur ca. 860 g auf die Waage. In Kombination decken sie den Brennweitenbereich von 11 mm bis 70 mm (KB-Äquivalent 16,5 mm bis 105 mm) mit einer durchgängig hohen Lichtstärke von F/2.8 ab. Mit beiden Objektiven lassen sich Gewicht und Größe der Kameraausrüstung ohne Abstriche bei der Qualität drastisch reduzieren. Hinzu kommt, dass beide – wie praktisch alle Tamron-Objektive für Sony E-Mount – über Filtergröße (Ø 67 mm) verfügen. Somit können dieselben Polarisations- und Graufilter sowie Objektivdeckel an allen Objektiven der Serie verwendet werden.