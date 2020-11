Im Sommer 2019 musste der Studiolicht-Hersteller Hensel-Visit wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Insolvenz stellen. Jetzt konnten erstmals wieder Gewinne verbucht werden, in Kürze wird Hensel das Insolvenzverfahren verlassen. In die Adventszeit startet Hensel am 1. Dezember mit interessanten Sonderangeboten.

Am 1. Dezember startet Hensel seine Adventsangebote. 24 Tage lang verspricht der Studiolicht-Hersteller echte Sonderpreise. Und jeden Tag kommt ein neues Angebot hinzu. Weitere Infos unter https://hensel.eu/die-hensel-adventsangebote/

Die Adventsangebote sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Hensel-Visit GmbH & Co. KG das im Sommer 2019 eingeleitete Insolvenzverfahren in absehbarer Zeit hinter sich lassen könnte. Das jedenfalls stellt Insolvenzverwalter Dr. Markus Schädler jetzt in Aussicht.

Pressemitteilung der Hensel-Visit GmbH & Co. KG: