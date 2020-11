Olympus wird auch in Zukunft Premiumpartner der Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) sein. Angesichts der Übergabe des Kamerageschäfts an JIP eine interessante Meldung, besagt sie doch auch: Olympus wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin am Markt präsent sein. Pressemitteilung von Olympus Deutschland: