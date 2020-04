Apple: Abschied von Intel-Prozessoren? +++ Canon: EOS R6 bereits im Mai? +++ Fujifilm: XF 70-300mm mit Lichtstärke F/4-5.6? +++ Olympus: ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS noch im Sommer +++ Sony: Wird Alpha 7S III bereits diese Woche präsentiert?

Apple verabschiedet sich offenbar ab nächstes Jahr peu à peu von Intel-Prozessoren in seinen Macs. Das berichtet unter anderem Bloomberg und beruft sich dabei auf Apple nahestehende Quellen. Stattdessen plant Apple, die wesentlich leistungsfähigeren ARM-Prozessoren für seine PCs zu verwenden. Sie werden in iPhone und iPad eingesetzt. Neben deutlichen Vorteilen in Sachen Prozessorleistung und Energieeffizienz wird ein Wechsel der Prozessorarchitektur auch einen schweren Nachteil bringen: Windows würde sich wohl nach der Abkehr von Intel-Prozessoren nicht mehr auf zukünftigen Macs nutzen lassen. Apple plant den Insidern zufolge die Prozessorarchitektur schrittweise umzustellen. Als Erstes soll 2021 ein MacBook mit dem neuen ARM-Prozessor (Codename „Firestone“) erscheinen. Klarheit wird es wohl im Juni geben – auf der diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2020.

Dass Canon neben der mehrfach angekündigten EOS R5 auch eine abgespeckte EOR R6 bringen wird, darin sind sich die Gerüchteköche seit einiger Zeit einig. Jetzt legen sich immer mehr Insider sogar schon auf einen Präsentationstermin fest: Im Mai 2020 soll es soweit sein.

Fujifilm arbeitet an einem XF 70-300mm – da sind sich die Insider sicher. Jetzt wollen sie auch die Lichtstärke in Erfahrung gebracht haben: F/4-5.6. Was für eine Überraschung!

Olympus hat das ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS bereits seit Ende letzten Jahres auf der Roadmap. Wann es vorgestellt werden könnte, dazu hat sich das Unternehmen bislang nicht geäußert. Jetzt dringt es immer vehementer aus den Gerüchteküchen: Im Sommer soll es kommen.

Steht bei Sony die Alpha 7S III (endlich) vor der Tür? Nichts Genaues weiß man nicht. Hoffnung machen sich Fans der High-ISO- und Video-zentrierten Kamera jetzt, dass es am 30. April so weit sein könnte. Der Grund: Aus der Video-Abteilung verlautet, dass Sony an diesem Tag eine Reihe neuer Cine-Objektive präsentieren wird. Dazu würde die Vorstellung einer Alpha 7S III natürlich perfekt passen.