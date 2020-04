Von Profis lernen: Canon launcht Canon Connected, den neuen Content Hub für Fotografie und Film

27. April 2020

Canon stellt Canon Connected vor, einen frei zugänglichen Content Hub für Fotografie- und Filminteressierte. Die auf der Plattform regelmäßig erscheinenden, kostenlosen Videos werden eigens von Canon Ambassadoren sowie einer Community von Expertenteams und Content Creators produziert. Die lehrreichen Videos sollen helfen, neue Fertigkeiten zu erlernen oder die eigene Technik zu perfektionieren.

Canon Connected steht ab heute allen zur Verfügung, die sich im Foto- und Filmbereich weiterbilden wollen. In Zeiten, in denen persönliche Workshops nicht möglich sind, lädt Canon Connected zum virtuellen Lernen ein.

Die frei zugänglichen und kostenlosen Videos decken eine Vielzahl von Themen ab und beinhalten u.a. Ratschläge und Tutorials für alle, die von anerkannten Fotografen und Fotogarfinnen lernen und ihre Fähigkeiten verfeinern möchten. So erklären Pulitzer-Preisträger Daniel Etter, die Dokumentar- und Expeditionsfotografin Ulla Lohmann und die Redaktionsexpertin Wanda Martin, wie man das eigene Zuhause in ein professionelles Fotostudio umwandelt oder wie man in anspruchsvoller Umgebung fotografiert.

Darüber hinaus gibt Extremsportfotograf Richard Walch einen Einblick in die Grundlagen des Vloggens, während die Familienfotografin Helen Bartlett erklärt, wie selbst im trubeligen Familienalltag das perfekte Familienfoto entstehen kann.

CANON AMBASSADORS, DIE BEI CANON CONNECTED MITWIRKEN:

PREISGEKRÖNTE TIPPS

Daniel Etter ‒ Der Pulitzer-Preisträger erzählt die Geschichten hinter seinen bekanntesten Bildern.

VON ZU HAUSE AUS FOTOGRAFIEREN

Ulla Lohmann ‒ Die Dokumentar- und Expeditionsfotografin teilt kreative Ideen für die Aufnahme dynamischer Bilder, selbst wenn der Platz begrenzt ist.

SPORTFOTOGRAFIE VON ZU HAUSE

Eddie Keogh – Mit 35 Jahren Erfahrung in der Königsdisziplin Sportfotografie zeigt Eddie Keogh, wie man Techniken der Sportfotografie auch im familiären und privaten Umfeld ein- und umsetzen kann.

DAS LICHT BEHERRSCHEN

Sanjay Jogia ‒ Der Hochzeitsfotograf Sanjay Jogia, der sich auf luxuriöse indische Hochzeiten spezialisiert hat, gibt Tipps zum kreativen Einsatz von Licht und dessen Bedeutung in der Fotografie.

FREELANCER

Wanda Martin – Mit umfangreicher Erfahrung in Editorial- und Porträtfotografie erklärt Wanda Martin, wie das eigene Zuhause zu einem ansprechenden Fotostudio verwandelt werden kann.

FAMILIENPORTRÄTS

Helen Bartlett ‒ Die angesehene Familienfotografin erklärt, wie Familienfotografie auch zu Hause oder unterwegs funktionieren kann.

Zusätzlich zu Canon Connected bietet Canon auch über die Canon Academy viele Inhalte zu verschiedenen Themen an. Das virtuelle, kostenlose Angebot der Canon Academy umfasst Leitfäden und White Paper zum Download, Webinare für unterschiedlichste Erfahrungslevel

oder spezielle Expertentalks als Video.

Weitere Infos zur Canon Academy: www.academy.canon.de

Hier geht es zu Canon Connected: www.canon.de/pro/canon-connected/