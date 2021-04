Christopher Brawley verlässt FUJIFILM

Kleve, 22. April 2021. Christopher Brawley, Managing Director der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH sowie Senior Vice President Optical Devices FUJIFILM Europe GmbH, wird mit Wirkung zum 30. April 2021 auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

„In den vergangenen 15 Jahren habe ich sehr eng mit Christopher Brawley zusammengearbeitet, um die FUJIFILM Electronic Imaging GmbH in Kleve zu gründen und die Geschäftsbereiche Electronic Imaging sowie Optical Devices weiterzuentwickeln“, erklärt Toshihisa Iida, Präsident der FUJIFILM Europe GmbH, Düsseldorf. „Christopher Brawley hat durch sein Engagement und seine Managementfähigkeit einen außergewöhnlichen Beitrag dazu geleistet, dass beide Bereiche erfolgreich und zukunftsträchtig im Markt aufgestellt sind. Ich möchte mich bei Christopher Brawley für seine exzellente Arbeit in all den Jahren bedanken und ihm alles Gute für seine berufliche Zukunft sowie für sein Privatleben wünschen.“