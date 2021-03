Update für Beliebte Outdoor-Reihe: Lowepro Flipside jetzt noch robuster und sicherer

Verbesserter Schutz, robuste Materialien und ein innovatives Design für die Produktlinie Flipside

Cassola, 22. März 2021 – Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert die optimierte Generation der beliebten Outdoor-Serie Flipside. Der neue Flipside III ist in zwei Größen und zwei Farben erhältlich und wurde so konzipiert und aufgewertet, dass er garantiert jedem Outdoor-Abenteuer standhält.

Die neuen Rucksackmodelle Lowepro Flipside BP 300 AW III und Flipside BP 400 AW III bieten robusten, funktionalen Schutz für Fotografen, die viel unterwegs sind. Bei der vollständigen Überarbeitung des Designs lag der Fokus auf der Langlebigkeit. Das schafft Lowepro mit Upgrades bei den Materialien, der Ausstattung und dem Schutz – ideal für Aufnahmen in der Natur. Egal, ob Tageswanderung oder Abenteuerexpedition, ein Flipside III ist die perfekte Lösung für Landschafts- und Outdoor-Fotografen.

Langlebige Materialien für maximalen Schutz

Ein abrieb- und stoßfestes Material aus geformtem Kunststoff, eine robuste PU-Beschichtung der Vorderseite zum Schutz vor feuchten Böden und Oberflächen sowie ein 10-mm-YKK-Reißverschluss mit Lowepro-Zugbändern garantieren sowohl einen leichten Zugang auf das Equipment, als auch absoluten Schutz vor unbefugtem Zugriff und Witterungsbedingungen. Das bei Lowepro-Nutzern bekannte und beliebte All Weather Cover sichert die Ausrüstung zusätzlich vor Regen, Schnee, Staub und Sand.

Bei der Weiterentwicklung der Serie hat Lowepro das Feedback der Kunden mit einbezogen, denn beim neuen Flipside III wurde zugunsten eines schnelleren seitlichen Zugangs und eines verstaubaren Hüftgurts auf die sogenannte „On-hip“-Funktion verzichtet, bei der der Rucksack am Hüftgurt vor dem Bauch hängt. Neben dem Zugriff über die seitliche Öffnung für schnelle Objektivwechsel lässt sich der Rucksack nun ganz einfach auf der Vorderseite ablegen und das Equipment so in Sekundenschnelle über das Rückenteil herausnehmen. Großer Vorteil: Der Fotograf sieht das ganze Equipment sofort auf einen Blick. Eine neu konzipierte Griffschlaufe erleichtert zusätzlich das Bewegen des Rucksacks in dieser Position. Im Inneren der neuen Rucksackmodelle bietet die optimierte Ein- und Aufteilung noch vielseitigeren Stauraum für die Kameraausrüstung sowie weiteres Zubehör wie zum Beispiel ein Reisestativ, ein 10-Zoll-Tablet und einen 13- bis 15-Zoll-Laptop.

Die neuen Modelle im Überblick

Lowepro Flipside BP 300 AW III: Passend für eine spiegellose oder DSLR-Kamera mit aufgesetztem Objektiv bis 70-200 mm und bis zu vier weiteren Objektiven, oder eine kompakte Drohne, Stativ sowie einem 13-Zoll-Laptop und 10-Zoll-Tablet

Lowepro Flipside BP 400 AW III: Passend für eine spiegellose oder DSLR-Kamera mit Griff und aufgesetztem Objektiv bis 70-200 mm und bis zu fünf weiteren Objektiven, oder eine kompakte Drohne plus Stativ, 15-Zoll-Laptop und 10-Zoll-Tablet.