Veröffentlichung der SIGMA Wechselobjektive für den L- Mount

Die SIGMA Corporation freut sich, die Markteinführung des 16mm F1.4 DC DN, 30mm F1.4 DC DN, 56mm F1.4 DC DN I Contemporary für L-Mount bekanntzugeben. Diese Objektive der L-Mount-Serie besitzen einen Hochgeschwindigkeits-AF und sind mit dem AF-C-Modus, der kamerainternen Bildstabilisierung und der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur voll kompatibel. Die Objektive der Serie F1.4 mit den kompakten, leichten und herausragenden Bildqualitätskonzepten der Contemporary-Produktlinie sind nun für L-Mount-Kameras erhältlich.

Produktlinie

SIGMA 16mm F1.4 DC DN | Contemporary

Markteinführung: Juli 2020

Preis: 449,- Euro UVP

Gegenlichtblende (LH716-01)im Lieferumfang enthalten Barcode: 0085126 402693

Objektivkonstruktion: 13 Gruppen, 16 Elemente |Bildwinkel (APS-C): 83,2°| Anzahl der Blendenlamellen: 9 (runde Blendenöffnung) | Kleinste Blende: F16| Naheinstellgrenze: 25 cm /9,8 in.|

Größter Abbildungsmaßstab: 1:9,9|Filterdurchmesser: φ67 mm|

Maximale Abmessungen x Länge: φ72,2 mm × 90,3 mm /φ2,8 × 3,6 in.| Gewicht: 415 g

SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary

Markteinführung: Juli 2020

Preis: 399,- Euro UVP

Gegenlichtblende (LH586-01) im Lieferumfang enthalten Barcode: 0085126 302696

Objektivkonstruktion: 7 Gruppen, 9 Elemente|Bildwinkel (APS-C): 50,7°| Anzahl der Blendenlamellen: 9 (runde Blendenöffnung)| Kleinste Blende: F16| Naheinstellgrenze: 30 cm /11,8 in.|

Größter Abbildungsmaßstab: 1:7|Filterdurchmesser: φ52 mm|

Maximale Abmessungen x Länge: φ65,4 mm × 71,3 mm /φ2,6 × 2,8 in.| Gewicht: 280 g

SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary

Markteinführung: Juli 2020

Preis: 429,- Euro UVP

Gegenlichtblende (LH582-01)im Lieferumfang enthalten Barcode: 0085126 351694

Objektivkonstruktion: 6 Gruppen, 10 Elemente|Bildwinkel (APS-C): 28,5°| Anzahl der Blendenlamellen: 9 (runde Blendenöffnung)| Kleinste Blende: F16| Naheinstellgrenze: 50 cm /19,7 in.|

Größter Abbildungsmaßstab: 1:7,4|Filterdurchmesser: φ55 mm|

Maximale Abmessungen x Länge: φ66,5 mm × 57,5 mm /φ2,6 × 2,3 in.| Gewicht: 285 g

Eigenschaften

Optimierter AF für den L-Mount

Mit dem AF-Antriebssteuerungsprogramm sowie der für jedes Objektiv abgestimmten High-Speed- Kommunikation werden schnelle Aufnahmen mit der hochpräzisen AF-Steuerung ausgeführt. Die Objektive sind auch mit dem AF-C-Modus kompatibel.

Kompatibel mit der kamerainternen Bildstabilisierung

Die Objektive sind mit der kamerainternen Bildstabilisierung kompatibel. Die Kamera erkennt automatisch die Brennweite jedes Objektivs und optimiert die Bildstabilisierungsleistung entsprechend.

Implementierte Daten mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur kompatibel

Volle Kompatibilität mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur (Korrektur der Vignettierung, chromatischen Aberration und Verzeichnung). Da diese Korrekturen auf die optischen Eigenschaften des Objektivs abgestimmt sind, hebt diese Funktion die Bildqualität auf ein noch höheres Niveau.

Staub- und spritzwassergeschützter Anschluss

Der Anschluss verfügt über eine spezielle Dichtung, wodurch das Objektiv für Aufnahmen unter verschiedensten Bedingungen eine ausgezeichnete Wahl ist.

Für den Anschluss-Wechsel-Service geeignet

Dieser Service wandelt die Anschluss-Spezifikationen von SIGMA-Objektiven in die für ein anderes Kameragehäuse: Benutzer können ihre Lieblingsobjektive an das Kameragehäuse anpassen lassen, wenn sie sich in Zukunft ein neues zulegen möchten. Dies ermöglicht einen langfristigen Einsatz ihrer bevorzugten Objektive, unabhängig vom Kamerasystem.