Kurzum: Der Funktionsumfang ist überbordend, ich habe beim Blick in die Menüs nichts vermisst. Beim Blick in den Karton dagegen schon. Fujifilm legt der X-S10 nicht einmal ein Ladegerät bei (geschweige denn eine Ladeschale). Klar, die Kamera kann via USB an praktisch jedem USB-Netzteilt oder Laptop geladen werden. Doch da lädt vielleicht gerade das neue iPhone, Apple gibt ja auch kein Ladegerät mehr mit.

Womit man auch leben muss: Es gibt nur einen Steckplatz für eine Speicherkarte. Kein Beinbruch für mich. Ein Kopfhörer (zur Tonkontrolle bei Videoaufnahmen) lässt sich übrigens via USB an die X-S10 anschließen, ein entsprechender Adapter liegt ihr bei. Einen Mikrofonanschluss hält die Kamera ebenfalls bereit, die entsprechende Buchse nimmt wahlweise auch ein Fernauslösekabel auf.

Autofokus und Serienbildleistung

Prozessor und Bildwandler übernimmt die X-S10 praktisch unverändert von ihrer größeren Schwester X-T4. Die hat seinerzeit in Sachen Autofokus und Serienbildleistung ganz schön Eindruck auf mich gemacht.

Die deutlich günstigere X-S10 verspricht nicht schlechter zu sein. Das heißt: Serienbildrate mit bis zu 30 Bilder/s (bei leichtem 1,25fachen Crop), 20 Bilder/s ohne Beschnitt. Und das alles inklusive Nachführ-AF. Wird die X-S10 damit zu einer Sport- und Action-Kamera für die Westentasche?

Wie immer, wenn es bei uns um AF- und Serienbildleistung geht, hat Redaktionshündin Janna ihren Auftritt. Ihr Spielzeug apportiert sie zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Und ebenso zuverlässig schnurrt die X-S10 ihre 20 Bilder/s runter. So 30, 40 Fotos kommen pro Serie zusammen – für die kleine Fuji-Kamera kein Problem, solange sie nur platzsparende JPEGs auf die Speicherkarte schieben muss.

Doch schon bei der ersten Durchsicht der Bilder zeigt sich: Mit der Schärfe nimmt es die X-S10 nicht so ganz genau, da liegt doch häufiger das Hinterteil von Janna im Fokus als die Schnauze. Abhilfe bringt der sogenannte „Boost“-Modus, der unter anderem die Taktrate des Prozessors und Bildwiederholfrequenz des Sucherbilds erhöht. Jetzt fokussiert die X-S10 deutlich exakter, das Sucherbild folgt auch schnellen Schwenks mit stoischer Gelassenheit, ohne zu schlieren. Die Kehrseite der Medaille: man kann fast zusehen, wie sich mit jeder Bildserie der Akku leert. Dessen Kapazität ist schon im Standardmodus mit 325 Aufnahmen (nach CIPA) nicht sonderlich hoch.

Ganz so zuverlässig wie eine Sony Alpha 6400 führt die Fujifilm X-S10 den Fokus zwar nicht nach – allerdings liefert sie auch eine doppelt so hohe Serienbildrate. Und das praktisch ohne Blackout im Sucher, was Mitzieher sehr erleichtert.

Spätestens sobald man schnelle Bildserien in Raw aufzeichnet, zeigt sich: bei der X-S10 hat Fujifilm etwas am Pufferspeicher gespart. Er fasst nur rund 20 Aufnahmen im Rohdatenformat, bereits nach etwa einer Sekunde stolpert die Kamera nur noch mit knapp 2 Bilder/s weiter. Und bis der Puffer vollendes geleert ist, die Speicher-LED erlischt, vergeht eine kleine Ewigkeit. Immerhin: Die X-S10 bleibt vollends bedienbar, während sie Bilddaten auf die Speicherkarte schaufelt.

Kurzum: Die X-S10 ist ohne Einschränkungen schnappschusstauglich. Auch für diverse Action-Aufgaben empfiehlt sie sich – solange keine Raw-Serien verlangt sind und der Nachführ-AF nicht vor allzu knifflige Aufgaben gestellt wird. So kann er beispielsweise den Fokus nicht auf Augen nachführen. Bei statischem Autofokus sind dagegen Augen- und Gesichtserkennung kein Problem, einen Tieraugen-AF gibt es bei der X-S10 nicht.

Video

Die X-S10 weist im Prinzip dieselben Video-Funktionen und -Möglichkeiten auf wie die X-T30. Die maximale Auflösung beträgt 4K 30p, das Metall-Chassis soll die Abwärme von Prozessor und Bildwandler effizient genug abführen, um frühzeitiges Überhitzen der Kamera zu verhindern. Der integriert Bildstabilisator kann bei Bedarf von einem elektronischen Stabilisator unterstützt werden, dabei verkleinert sich der Bildausschnitt leicht um 1,1x. Zittrige Aufnahmen verhindert der Stabi schon, bei eher langsamen Schwankungen könnte die Stabilisierung effektiver sein.

Der Autofokus führt die Schärfe beim Videodreh sicher und ohne Pumpen nach. Intern zeichnet die X-S10 mit 8 Bit und einer Farbabtastung von 4:2:0 auf, via HDMI sind es 10 Bit und 4:2:2 auf einen externen Rekorder. Bei Full-HD ist eine Frame-Rate von bis zu 240 möglich, was interessante Zeitraffer-Aufnahmen ergibt.

Bildqualität

Um die Aufnahme und Aufbereitung der Bilddaten kümmert sich bei der X-S10 dieselbe Elektronik wie bei der größeren Schwester X-T4: Ein APS-C-Sensor mit 26 Megapixel Auflösung, der die Bilddaten an einen X Prozessor 4 weiterreicht. Nachdem es mir bei meinem Test der X-T4 vor rund einem Jahr nicht möglich war, näher auf die Bildqualität dieses Gespanns einzugehen, habe ich mir dieses Mal die Bildergebnisse etwas genauer angeschaut.

Mit 26 Megapixel ist der Bildwandler der X-S10 schon recht hoch integriert, der Pixelpitch beträgt 3,8 µm. Kleinbildsensoren kommen in der Regel auf einen höheren Pixelabstand, nur bei der Sony Alpha 7R IV sind es ebenfalls 3,8 µm – dann aber bei 61 Megapixel Auflösung.

Sensoren mit einer derart hohen Pixeldichte schwächeln in der Regel stärker, wenn die ISO-Werte steigen. Doch grau ist alle Theorie – in der Praxis erfreut sie X-S10 nämlich mit erstaunlich störungsfreien und detailreichen Fotos (die ich für meinen ISO-Vergleich übrigens mit dem XF16-80mmF4 R OIS WR abgeblendet auf F8 aufgenommen habe). Dabei spielt es in Sachen Rauschen und Detailreichtum offensichtlich keine Rolle, welche Empfindlichkeit zwischen ISO 100 und ISO 800 gewählt wurde. Zumindest kann ich da keine Unterschiede ausmachen, weder beim Vergleich der Raw- noch der JPEG-Dateien.