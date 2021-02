[1] Dual Pixel CMOS AF – AF ist möglich in einem Bereich von ca. 80 % des Bildfeldes vertikal und 80% horizontal.

[2] Die Anzahl der verfügbaren AF-Felder ist abhängig vom gewählten Seitenverhältnis.

[3] Die Geschwindigkeit der Reihenaufnahme wurde mit Objektiv EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM gemessen und erfordert eine SDHC/SDXC Speicherkarte der Klasse 1. Die ununterbrochene Anzahl von Aufnahmen ist abhängig von den Kameraeinstellungen, vom eingesetzten Objektiv, dem Akkuladestand, von den Lichtverhältnissen und der eingesetzten Speicherkarte.

[4] Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein.

[5] Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth® SIG, Inc.

[6] Die Bluetooth-Funktionalität über die Camera Connect App erfordert ein Mobilgerät mit Bluetooth Version 4.0 (oder höher). Das Mobilgerät benötigt zudem das Betriebssystem iOS 8.4 (oder höher) bzw. Android 5.0 (oder höher).

[7] Die Bluetooth-Funktionalität über die Camera Connect App erfordert ein Mobilgerät mit Bluetooth Version 4.0 (oder höher). Das Mobilgerät benötigt zudem das Betriebssystem iOS 8.4 (oder höher) bzw. Android 5.0 (oder höher).

[8] Basierend auf CIPA-Standards mit Akku und Speicherkarte aus dem Lieferumfang, wo nicht anders angegeben.

[9] Basierend auf CIPA-Standards mit Akku und Speicherkarte aus dem Lieferumfang, wo nicht anders angegeben.