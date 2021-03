Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams: Limitierte Sonderedition im exklusiven Design

Wetzlar, 25. Februar 2021. Mit der Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams stellt die Leica Camera AG das erste Sondermodell der Q2 vor. Entstanden ist die Edition in enger Zusammenarbeit mit dem vielfach ausgezeichneten Schauspieler Daniel Craig und Greg Williams, einem der renommiertesten britischen Fotografen. Williams ist bekannt dafür, ikonische Hollywood-Momente authentisch mit seinen Leica Kameras festzuhalten. Er fotografiert Daniel Craig bereits seit seinem ersten Auftritt als James Bond. Daraus entstanden sind Behind-the-Scenes-Bücher und zahlreiche Filmposter. Craig und Williams haben eine gemeinsame Leidenschaft für Fotografie und sind beide begeisterte Fans der Marke Leica – so lag diese Zusammenarbeit geradezu auf der Hand.

Daniel Craig: „Die Q2 ist für mich die perfekte Kamera, sie bedarf keiner Verbesserungen. Daher war es ein Privileg und eine Ehre, mit den großartigen Menschen bei Leica und meinem Freund Greg Williams zusammenzuarbeiten, um etwas so Einzigartiges zu entwickeln.“

Greg Williams: „Unsere gemeinsame Liebe zu Kameras hat uns bei ‚Casino Royale‘ zusammengebracht. Daniel macht wunderschöne Fotos und hat ein tolles Auge. Die Leica Q2 ist wie eine Verlängerung von mir – man sieht mich nie ohne sie. Daher war die Zusammenarbeit mit Daniel und dem Team von Leica bei dieser limitierten Sonderserie etwas ganz Besonderes.“

Die Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams entspricht technisch der Leica Q2 und sticht durch ihr exklusives, edles Design hervor. Die sichtbaren Elemente der Kamera sind ausschließlich in Schwarz und Gold gehalten. Alle Gravuren an der Kamera und am Objektiv sind mit goldener Farbe ausgelegt. Unter die Glasabdeckung des Kameradisplays wurden erstmals per Laser der Name und die fortlaufende Nummer der Sonderedition graviert. Eine echte Besonderheit ist das Leica Logo dieser Sonderedition: Erstmals ziert ein schwarzer Punkt mit goldenem Schriftzug eine Leica Kamera und macht diese damit einmalig und unverwechselbar. Die Ösen für den Tragriemen sind ebenfalls goldfarben. Der Tragriemen mit Leica Prägung ist aus hochwertigem, vegetabil gefärbtem Nappa-Kalbsleder gefertigt. Mit einer speziellen Diamantprägung versehen wird dieses Leder auch für die Belederung der Kamera verwendet. Kamera und Zubehör werden in einem speziell gestalteten, schwarzen Klappdeckelkarton mit goldenem Aufdruck geliefert, der innen mit schwarzer Seide ausgeschlagen ist.

Die Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams ist auf 750 Exemplare limitiert und ab sofort zu einem Preis von 6200 Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich