Als Bonbon gibt es weiterhin das sehr praktische Statusdisplay auf der rechten Kameraschulter, es informiert auf einen Blick über die wichtigsten Betriebszustände und Messwerte – das gefällt mir richtig gut. Zudem ist die Z 6II gegen Spritzwasser abgedichtet, aber mit einer Masse von 675 Gramm nicht gerade ein Leichtgewicht. Bei der Akku-Kapazität hält die Z 6II nicht ganz mit der Konkurrenz mit. Gut 400 Aufnahmen schafft sie nach CIPA-Standard, in der Praxis sind aber deutlich mehr Fotos mit einer Akkuladung möglich. Nikon legt übrigens ein vollwertiges Ladegerät mit in den Karton der Z 6II, obwohl sich der Akku auch über den USB-Anschluss in der Kamera laden lässt.

Richtig gut finde ich den formidablen Sucher der Z 6II. 3,69 Millionen dots löst er auf, die Sucherbildvergrößerung ist mit 0,8fach erfreulich hoch. Damit bleibt die Z6 II Klassenprimus. Die Canon EOS R6 löst das Sucherbild zwar gleich hoch auf, aber eben nur mit 0,76facher Vergrößerung. Das rückwärtige Display der Z 6II bietet dagegen nur Hausmannskost: Es lässt sich nach oben und unten klappen, aber nicht zur Seite schwenken. Berührungsempfindlich ist das Display der Z 6II weiterhin.

Zwei Millimeter dicker als ihre Vorgängerinnen sind Z 6II und Z 7II geworden – aus einem guten Grund: Sie haben ein zweites Kartenfach erhalten, eines für herkömmliche SD-Karten. Man ist also nicht mehr auf die exotischen XQD- oder die immer noch exorbitant teuren CFexpress-Karten angewiesen. Ebenfalls neu: die Möglichkeit, Z 6II und Z 7II mit einem Hochformatgriff zu erweitern. Der Multifunktionshandgriff MB-N11 (ca. 400 Euro) verdoppelt die Akkukapazität, eingelegte Energiespender können über eine eigene USB-Schnittstelle geladen werden – selbst wenn der MB-N11 nicht an die Kamera gekoppelt ist.

Komplette Ausstattung mit ein paar Extras

Alles drin, alles dran – bei der Ausstattung der Z 6II schüttet Nikon ein Füllhorn aus. Was fehlt? Fotografie-Novizen werden vielleicht frei wählbare Motivprogramm vermissen – aber die sind bei Kameras vom Schlage der Z 6II ja eher unüblich. Immerhin: eine Vollautomatik hat die neue Nikon an Bord, man kann die Z 6II also ohne Reue auch mal einem weniger geübten Fotografen in die Hand drücken.

Neben den heute üblichen Features hat Nikon der Z 6II auch ein paar Spezialitäten mitgegeben. Etwa Fokusreihen – Makrofotografen wird’s freuen. Die Einzelaufnahmen lassen sich später zu einem Bild mit deutlich erweiterter Tiefenschärfe kombinieren (allerdings nicht schon in der Kamera). Astrofotografen wiederum werden begrüßen, dass die Z 6II die Vorgabe von bis 900 Sekunden (15 Minuten) Belichtungszeit gestattet.

Nikon hat bei der Entwicklung der Z-Serie von Anfang an auch an Fotografen gedacht, die bereits ein ansehnliches Portfolio an F-Mount-Objektiven im Schrank haben. Mittels FTZ-Adapter lassen sich Nikon-F-Objektive praktisch ohne Einschränkung an der Z 6II weiterverwenden. Ausprobiert habe ich es mit einem nicht mehr ganz taufrischen AF-S-VR 70-200mm 1:2,8G. Dessen Bildstabilisator funktioniert an der Spiegellosen einwandfrei, auch bei der Serienbildrate gibt es keine spürbaren Beeinträchtigungen mit dem F-Objektiv.

In Sachen Konnektivität lässt die Z 6II ebenfalls nichts anbrennen. Drahtlos kommuniziert sie via aufgewertetem Snapbridge, eine Kombination aus Bluetooth und WLAN, mit Rechner und Mobilgeräten. Mit einer energiesparenden Bluetooth-Verbindung lassen sich beispielsweise frische Fotos in verminderter Auflösung direkt aufs Handy weiterleiten oder GPS-Daten vom Smartphone beziehen. Via WLAN überträgt die Z 6II Bilder in Originalauflösung oder lässt sich via App vom Smartphone aus fernsteuern. Klasse finde ich, dass Nikon die WLAN-Schnittstelle nicht mehr fest an Snapbridge bindet. So ist jetzt auch der drahtlose Datenaustausch mit dem Rechner möglich – Studiofotografen werden es Nikon danken. Eine weitere clevere Neuerung: Firmware-Updates können bei der Z 6II drahtlos via Snapbridge aufgespielt werden.

Nikon lässt einen übrigens nach der Aufnahme nicht im Regen stehen – die Z 6II offeriert einen ziemlich kompletten Satz an Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Fotos lassen sich in der Kamera zum Beispiel drehen, zuschneiden und geraderichten. Sogar eine Verzeichnungs- und Verzerrungskorrektur bietet die Z 6II dem ungeduldigen Bildbearbeiter.

Der Ausstattungsumfang der Z 6II ist also beeindruckend hoch, auch an den serienmäßigen Beigaben spart Nikon nicht: Eine ordentliche Ladeschale für den Akku liegt etwa mit im Karton, ebenso ein hochwertiges USB-C-Kabel. In einem wichtigen Punkt gibt sich Nikon allerdings übermäßig knausrig: Zur Z 6II (und auch Z 7II) gibt es kein Referenzhandbuch auf Deutsch – nicht einmal mehr ein Online-Handbuch oder PDF. Verfügbar ist das „Reference Manual“ mit gut 850 Seiten als PDF auf Englisch. Wer es verwenden möchte (und kann), sollte konsequenterweise auch die Menüsprache der Kamera auf Englisch umstellen.

Autofokus und Serienbilder – holt Nikon jetzt auf?

Wenn es um Actionfotos mit hoher Bildfolge ging, sahen Z 6 und Z 7 nur die Rücklichter der Konkurrenz. Mit Z 6II und Z 7II verspricht Nikon zu den Wettbewerbern aufzuschließen. Zumindest auf dem Papier hält die Z 6II das Versprechen auch: 14 Bilder/Sekunde soll sie schaffen – mit nachgeführtem AF und Belichtungssteuerung für jedes einzelne Bild wohlgemerkt!

In Sachen Serienbildleistung legt sich die Z 6II tatsächlich schwer ins Zeug. Bei JPEG-Aufnahmen konnte ich der Kamera ohne Abstriche 14 Bilder/Sekunde entlocken, bei Aufzeichnung im Raw-Format waren es rund 10 Bilder/Sekunde. Mit JPEG-Fotos ist die Z 6II nicht nur schneller, es passen auch mehr Aufnahmen in den Pufferspeicher. Knapp 170 Fotos waren es, bis die Kamera von der höchsten Serienbildrate auf etwa 4 Bilder/Sekunde zurückfiel. Bei Raw-Aufnahmen ginge ihr bereits nach rund 120 Aufnahmen die Puste aus. Aufgezeichnet habe ich wahlweise auf eine CFexpress-Karte von Delkin mit bis zu 450 Mbyte/s Schreibrate und auf eine SDHC-UHS-II-Karte mit etwa halber Schreibgeschwindigkeit. Kurios dabei: Auf beide Karten schreibt die Z 6II etwa gleich schnell – ca. fünf Sekunden hat es maximal gedauert, bis sich der Puffer der Z 6II geleert hatte.

Wenn es um schnelle Bildfolgen geht, lässt die Z 6II also nichts anbrennen. Sicher – eine Canon EOS R6 arbeitet mit bis zu 20 Bilder/Sekunde nochmals deutlich rasanter. Aber in der Praxis dürfte die Z 6II für die meisten Actionfotos schnell genug sein. Vorausgesetzt, der Autofokus arbeitet schnell genug, sodass (beinahe) jeder Schuss sitzt.

Während es bei der Vorgängerin mit dem Nachführ-AF noch gehapert hat, holt die Z 6II in dieser Disziplin mächtig auf. Gepaart mit dem Z 70–200 mm 1:2,8 VR S (UVP: ca. 2800 Euro) absolviert sie unsere Standard-Prozedur für den AF-C („Janna apportiert ihr Spielzeug“) souverän. Zwar bricht die Serienbildrate bei höchster Fokuspriorität etwas ein, so knapp 10 Bilder/Sekunde zieht die Z 6II jedoch lässig durch. Und praktisch jede Aufnahme geriet dabei so scharf, wie ich mir das wünsche – mit dem Fokus exakt auf den Augen von Janna, bei F/4.5. Die zum Vergleich herangezogene Z 7II macht’s kaum schlechter. Sie lässt die Serienbildrate zugunsten eines exakten Fokus zwar ein Jota stärker einbrechen, doch gute 8 Bilder/Sekunde sind auch bei Z 7II mit ihren gut 45 Megapixel drin.

Dabei verlangt die Z 6II für präzise scharf gestellte Bildfolgen nicht einmal nach einem versierten Action-Fotografen – die abermals verbesserte Tracking-Funktion hält das Motiv sicher im Griff. Zumindest in der recht einfachen Situation „Hund im Schnee“. Die Augenverfolgung (für Mensch oder Tier) funktioniert übrigens auch bei Einzelaufnahmen bestens – eine große Hilfe, wenn man etwa bei Porträtaufnahmen mit sehr großer Blende den Fokus exakt aufs Auge legen möchte.

Verkuppelt man die Z 6II via FTZ-Adapter mit dem AF-S-VR 70-200mm 1:2,8 G, sieht’s leider nicht mehr so gut aus mit dem Nachführ-AF. Das (zugegebenermaßen nicht mehr ganz taufrischen) F-Mount-Zoom ist einfach nicht schnell genug, um die Schärfe bei hoher Serienbildrate exakt nachzuführen.

Bei Einzelaufnahmen zeigt sich das automatische Tracking dann wieder von seiner guten Seite: Egal, ob Tier- oder Menschen-Auge – der Autofokus der Z6 II stellt flott und sicher scharf. Er lässt sich selbst von fiesem Gegenlicht oder in schummriger Umgebung nicht aus der Fassung bringen.

Die Z 6II als Videokamera …

… habe ich mangels Gelegenheit nicht ernsthaft ausprobiert. Doch bereits drei, vier kurze Schnipsel aufgenommen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen lassen keinen Zweifel aufkommen: Die Bildqualität beim Filmen mit der Z 6II kann sich sehen lassen. Vor allem bei 4K-Aufnahmen (3.840 x 2.160), die mit maximal 30 Bilder/Sekunde (30p) aufgezeichnet werden können. Zum guten Bildeindruck trägt sicherlich bei, dass die Z6 II stets den kompletten Sensor ausliest, sich also Lineskipping verkneift. Der stabilisierte Sensor sorgt auch bei Videoaufnahmen für ein möglichst ruhiges Bild, ohne dass dabei der Ausschnitt beschnitten wird. Noch wirksamer ist der elektronische Stabi die Z6 II, der allerdings den Bildausschnitt etwas einengt.

Und wie steht’s mit der Bildqualität der Nikon Z 6II?

Bleibt alles beim Alten – mehr ist in Sachen Bildqualität bei der Z 6II nicht zu sagen. Denn Nikon hat bei Version II der Kamera am Sensor (24,5 Megapixel) und der Bildaufbereitung praktisch nichts geändert. Und so könnte ich hier jetzt einfach auf meine Eindrücke von der Vorgängerin verweisen. Doch so leicht will ich es mir nicht machen.

Was mir bereits an den Ergebnissen der Nikon Z 6 gefallen hat, gefällt mir auch an den Aufnahmen mit der Z 6II. Zum Beispiel die ungeheure Tiefendynamik, die die Kamera aufzeichnet. Dunkle und sehr dunkle Bildbereiche lassen sich bei Raw-Dateien um +2 EV und mehr aufhellen und offenbaren dann beeindruckend viele Details, Mikrokontraste und Tonwertabstufungen. Ähnliches leistet bei JEPG-Fotos die Funktion D-Lighting, die absaufende Tiefen verhindert. Da fällt es nicht mehr so schwer ins Gewicht, dass auch die Z 6II einen Hang zu sehr konservativer Belichtung hat – eine halbe oder gar zwei Drittel Blendenstufe mehr wären meistens drin.

Und was ist, wenn schlechte Lichtverhältnisse hohe ISO-Werte erfordern? Auch das stellt die Z 6II vor erfreulich geringe Probleme. Selbst bei ISO 7200, ja sogar bei ISO 10.000 hat mir die Kamera sehr saubere Fotos geliefert. Vor allem die Raw-Aufnahmen: Sie zeigen bis hin zu fünfstelligen ISO-Zahlen praktisch kein Farbrauschen, das Helligkeitsrauschen bleibt sehr fein und wenig aggressiv, die Detailfülle ist hoch. JPEGs entrauscht die Z 6II in der Standardeinstellung für meinen Geschmack allerdings etwas zu forsch.

Mein Fazit

Wirkte die Z 6 bei ihrem ersten Auftritt noch etwas unreif, gibt sich deren Nachfolgerin Z 6II deutlich erwachsener. Vor allem den Autofokus hat Nikon stark verbessert: Die Z 6II stellt auch bei hohen Bildfolgen sehr zuverlässig scharf, Augen- und Gesichtserkennung funktionieren bei Mensch und Tier hervorragend. Möglich macht’s die Kraft der zwei Herzen, der zweite „Expeed 6“-Prozessor sorgt zudem für eine hohe Serienbildrate von bis zu 14 Bilder/Sekunde.

In der Praxis für vieler Fotografen wohl ebenso wichtig: Die Z 6 II lässt sich jetzt auch mit den weitverbreiteten und günstigen SD-Karten bestücken – und zwar bei Reihenaufnahmen ohne spürbare Einschränkungen gegenüber einer CFexpress-Karte. Klasse auch: die Z 6II kann via USB aufgeladen werden – die Datenübertragung über die USB-Schnittstelle ist allerdings schrecklich langsam.

Dort, wo die Vorgängerin bereits klasse war, hat Nikon bei der Z 6II alles beim Alten belassen. Das gilt zum Beispiel für die Bildqualität, die mit zum Besten zählt, was sich mit einer Kamera der 2000-Euro-Klasse erreichen lässt. Oder für den elektronischen Sucher, dessen Größe und Auflösung kaum den Wunsch nach mehr aufkommen lässt. Hinzu kommt eine inzwischen rechte große Auswahl an Z-Objektive, mit denen die Z 6II für nahezu jedes Einsatz-Szenario fit wird.

Kurzum: Wenn es weder auf allerhöchste Auflösung noch auf hyperschnelle Serienbildraten ankommt, dafür aber auf eine robuste Kamera sowie auf einer exzellenten Bildqualität bei sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, ist die Nikon Z 6II derzeit kaum zu toppen.