Dass das AF-Systems der Alpha 7R III mit dem 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD nicht das schnellste ist, macht sich vor allem bei Reihenaufnahmen mit hoher Frequenz bemerkbar. Läuft Redaktionshündin Janna auf mich zu, wandert der Fokus mit jedem Bild etwas weiter nach hinten.

Gemessen am Preis des 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD und seiner optischen Leistung (dazu gleich mehr), geht die AF-Leistung für mich jedoch in Ordnung. Wenn es aufs blitzschnelle Scharfstellen ankommt, wäre das 70-300mm von Tamron allerdings nicht meine erste Wahl. Allerdings muss man für vergleichbare Sportobjektive auch deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Bildqualität

Bei der Ausstattung des 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD mag Tamron gespart haben. Gilt das auch für die optische Konstruktion?

Keine Sorge – die Bildergebnisse, die das Tamron-Zoom an der Alpha 7R III abliefert, können sich wirklich sehen lassen. Die 42 Megapixel der Kamera werden adäquat bedient, die Aufnahmen sind scharf, detailliert und kontrastreich. Bei großen Blenden zwar nicht bis in die äußersten Ecken, aber spätestens abgeblendet auf F11 fällt die Schärfe an den Rändern kaum noch ab. Ich finde den moderaten Auflösungsverlust bei großen Blenden nicht weiter tragisch – mit einem Teleobjektiv stellt man weit aufgeblendet ja in der Regel sein Hauptmotiv vor einem unscharfen Hintergrund frei.

Völlig unbeeindruckt gibt sich das 70-300mm von Tamron im direkten Gegenlicht. Keine Flares, keine Blendenflecken oder sonstige unschönen Artefakte – das hat Tamron wirklich gut gemacht. Hinzu kommt: Der Kontrast bleibt selbst unter fiesen Lichtbedingungen hoch, chromatische Aberrationen treten praktisch nicht auf.

Betrachten man die nackten Rohdaten, fällt allerdings auf, dass Tamron (im Verein mit Sony) die eine oder andere Schwäche der Optik digital korrigiert. So können Raw-Aufnahmen nicht verhehlen, dass das 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD bei Offenblende deutlich vignettiert. Zwar lässt sich auch die Randabdunklung von der Kamera oder mittels der hinterlegten Profile in Lightroom korrigieren – dabei nimmt in den aufgehellten Bildbereichen jedoch das Rauschen zu. Bei Aufnahmen mit hohen ISO-Werten könnte das ein Problem werden.