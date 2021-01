Capture One 21, Raw-Konverter und Bildbearbeitung, wird ab 11. Januar 2021 teils deutlich teurer. Das berichten übereinstimmend mehrere Online-Medien. Von der Preiserhöhung betroffen sind demnach nahezu alle Varianten von Capture One 21, insbesondere die vormals recht günstigen Spezialvarianten für Sony, Fujifilm und Nikon. Die bisherigen, günstigeren Preise gelten noch bis einschließlich Sonntag.

Erst kürzlich wurde Capture 21 vorgestellt, jetzt verteuert sich die Software spürbar. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Capture One. Insbesondere für die jeweils auf Kameras von Sony, Fujifilm und Nikon beschränkten Versionen muss man ab kommende Woche deutlich tiefer in die Tasche greifen. Sie kosten dann 229 Euro und nicht wie bisher 149 Euro. Die alternative Jahresmiete steigt von 11 Euro auf 18 Euro monatlich. Das Upgrade von einer früheren Version verteuert sich ebenfalls, für Capture One 21 von bisher 169 Euro auf dann 199 Euro.

Die jetzt bekannt gewordenen „Preisanpassungen“ sollen ab kommenden Montag, den 11. Januar, wirksam werden. Bis dahin gelten noch die alten, günstigeren Preise.

Mehr über Capture One 21 unter: www.captureone.com