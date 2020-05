Olympus präsentiert das lang erwartete ED 12-45 mm F4 PRO Kit und eine smarte Kit-Lösung für Vlogger

Zwei neue OM-D E-M5 Mark III Kit-Versionen

Anfang des Jahres wurde von Olympus das weltweit kompakteste und leichteste Standardzoomobjektiv M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4 PRO* vorgestellt. In Verbindung mit der ebenfalls kompakten und leichten OM-D E-M5 Mark III ist so eine nahezu konkurrenzlose Mobilität möglich. Und weil sowohl Objektiv als auch Kamera staub- und spritzwassersgeschützt sind, garantiert diese Kombination perfekte Aufnahmen unter fast allen Bedingungen. Das neue Kit für alle Fotoenthusiasten, die professionelle Qualität in einem handlichen Format suchen, wird ab Mitte Mai für 1.599 EUR/1.799 CHF erhältlich sein. Das neue OM-D Vlogger Kit mit E-M5 Mark III und dem LS-P4 Audio-Recorder ist ideal für alle, die bei ihren Videoaufnahmen auf Top-Qualität und Mobilität setzen. Die OM-D E-M5 Mark III beeindruckt mit der bewährten Olympus Bildstabilisierung, einem leistungsstarken Autofokussystem und vielseitigen Aufnahmefunktionen für Video. Außerdem im Lieferumfang sind das lichtstarke Weitwinkelobjektiv M.Zuiko Digital 12 mm F2, der LS-P4 Linear-PCM-Recorder sowie weiteres Zubehör. Das neue OM-D Vlogger Kit ist ab sofort für 1.999 EUR/2.299 CHF erhältlich.

Hamburg, 15.05.2020. Im Vergleich zu anderen Kamerasystemen sind Olympus Kameras und M.Zuiko Objektive oftmals nur halb so groß und schwer und damit eine echte Alternative für alle, die gerne unbeschwert unterwegs sind. Die Kombination aus hochauflösenden, leistungsstarken Objektiven mit der weltbesten Bildstabilisierung garantiert hochwertige Aufnahmen in beinahe jeder Situation. Die OM-D E-M5 Mark III ist die ideale Lösung für alle Fotografen, Filmemacher, Vlogger und YouTuber, die eine professionelle und dennoch leichte sowie kompakte Ausrüstung suchen.

OM-D E-M5 Mark III 12‑45mm F4 PRO Kit

Die Objektivkonstruktion des neuen M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4 PRO gleicht der des bewährten ED 12-40 mm F2.8 PRO. Effektiv platzierte Speziallinsen ermöglichen die weltweit leichteste und kleinste Konstruktion* mit einer Brennweite von 24 bis 90 mm (35-mm-Äquivalent). Die ebenfalls kleine und leichte Fokussierlinse sorgt für einen schnellen und präzisen AF zur Erfassung jedes Motivs. Asphärische Linsen und die ZERO-Beschichtung (Zuiko Extra-Low Reflection Optical), die eine klare Abbildungsleistung bietet, reduzieren Aberrationen, Geisterbilder und Reflexe. Der Lichtverlust an den Bildrändern wird unterdrückt.

Tolle Makrofähigkeiten

Das M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4 PRO ist auch für Makroaufnahmen geeignet, mit einer maximalen Vergrößerung von 0,25x (35-mm-Äquivalent = 0,5x) über den gesamten Zoombereich. Die Naheinstellgrenze beträgt 12 cm (Weitwinkel) und 23 cm (Tele).

Focus Stacking*** ist ebenfalls möglich. Bei dieser Funktion werden mehrere aufeinanderfolgende Bilder mit verschiedenen Schärfebereichen aufgenommen, die anschließend zu einem Bild mit großer Schärfentiefe zusammengefügt werden.

Das perfekte Paar

Das neue flexible Standard-Zoomobjektiv ist die Lösung für alle, die mit möglichst wenig Ausrüstung maximale Leistung erzielen wollen. Es passt perfekt zur OM-D E-M5 Mark III, die ebenso flexibel, kompakt und leicht ist. Auch sie ist wetterfest, verfügt über einen leistungsstarken Autofokus und eines der effektivsten Bildstabilisierungssysteme sowie vielseitige Aufnahmefunktionen und kreative Möglichkeiten für Fotografen und Filmemacher.

OM-D Vlogger Kit – die Wahl für Video-Content-Produzenten

Kompakter und leichter geht kaum: Die OM-D E-M5 Mark III und das lichtstarke Weitwinkelobjektiv M.Zuiko Digital ED 12 mm F2 gewährleisten die Vielseitigkeit, die moderne Videokünstler benötigen. Das kamerainterne 5-Achsen-Bildstabilisierungssystem sorgt für klare und scharfe Bewegtbilder, indem es unerwünschte Verwacklungen ausgleicht. Und das integrierte Phasendetektions-AF-System mit 121 Kreuzsensoren ermöglicht das volle Potenzial des MSC-Mechanismus (Movie & Still Compatible) zu nutzen: einen schnellen, leisen und reibungslosen Autofokus. So ist sichergestellt, dass der Fokus während der Aufnahme einer Filmszene in dem vorab ausgewählten Bereich bleibt.

Volle Kontrolle und einen schnellen sowie einfachen Zugriff auf wichtige Einstellungen – kein Problem mit dem schwenkbaren LCD und seinem interaktiven Bedienfeld, sogar bei Selfies oder wenn die OM-D besonders hoch oder knapp über dem Boden gehalten werden muss.

Die Olympus LS-Serie steht für professionelle Soundaufnahmen

Der LS-P4 gehört zu den kleinsten Hi-Res-Audio-Recordern seiner Klasse. Es vereint hohe Tonqualität mit ultimativer Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität, der ideale Begleiter für Videoproduktionen unterwegs. Die satten Stereoaufnahmen übertreffen die Qualität einer CD mit Frequenzen von 20 Hz – 20 kHz (LS-P4). Wird es laut, kommen der Schalldruckpegel (SPL) bis zu 120 dB ohne Clipping sowie die Olympus Rauschunterdrückung ins Spiel. Der LS-P4 kann eine nahezu perfekte Abtastrate von bis zu 96 kHz/24-Bit im PCM- (WAV) oder MP3-Format erreichen und erlaubt außerdem FLAC-Aufnahme sowie -Wiedergabe****.

Mit der neuen Firmware-Version 1.10 für den LS-P4 ist die Slate Tone Funktion verfügbar. Sie unterstützt bei der Bearbeitung von Audiodateien, während die Test Tone Funktion bei der Anpassung des Aufnahmepegels hilft. Die Software Olympus Workspace Version 1.3 macht es ganz einfach, die Audiodateien des aufgenommenen Videos durch die hochauflösenden Soundaufnahmen von LS-P4 zu ersetzen, wenn mit Slate Tone aufgezeichnet wurde.

Joby GorillaPod und weiteres Zubehör für größtmögliche Flexibilität

Neben einer OM-D E-M5 Mark III, dem hochwertigen 12-mm-Weitwinkelobjektiv, einer Gegenlichtblende aus Metall und dem Audio-Recorder LS-P4 enthält das neue Vlogger Kit einen Joby GorillaPod 500, den Shock Mount Adapter SM2, ein Audiokabel sowie einen Mikrofon-Windschutz. E-M5 Mark III und LS-P4 lassen sich einfach synchronisieren. Für die Aufzeichnungen kann der Recorder entweder in der Hand gehalten, separat positioniert oder unter Verwendung der elastischen Halterung (Shock Mount Adapter SM2) und des 3,5-mm-Kabels (KA335) als Mikrofon auf der Kamera verwendet werden, um in der Postproduktion den Synchronisationsaufwand zu sparen. Der mitgelieferte Windschutz minimiert entsprechende Geräusche bei Außenaufnahmen.