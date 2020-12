Kopenhagen, 8. Dezember 2020 – Capture One, führender Hersteller im Bereich Bildbearbeitungssoftware, gibt die Veröffentlichung von Capture One 21 bekannt.

Die neue Version von Capture One verknüpft Bewährtes aus der Vergangenheit mit zukunftsweisenden Ideen und denkt die Verbindung von Form und Funktion völlig neu, um ein absolut reibungsloses Nutzererlebnis zu schaffen. Capture One 21 verbindet die beliebtesten Features wie den leistungsstarken Farbeditor und personalisierte Arbeitsbereiche mit neuen, spannenden Funktionen wie Speed Edit für einen immersiven Bearbeitungsworkflow und Dehaze zur Beseitigung von Dunstschleiern. Capture One 21 schafft eine neue Nutzererfahrung und erweitert die Grenzen des Machbaren, damit Sie Ihr kreatives Potential jederzeit voll ausschöpfen können.

Indem Capture One 21 sich weiterhin stark am Feedback der Nutzer orientiert, ist die Bildsoftware darauf ausgerichtet, Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln und bereits heute die Anwenderbedürfnisse von morgen zu erkennen und zu berücksichtigen. Mit den neuen ProStandard-Farbprofilen führt Capture One 21 eine Farbtechnologie ein, die eine natürliche Farbwiedergabe ermöglicht und unerwünschte Farbtonveränderungen bei der Bildanpassung verhindert. Dank der neuen HEIC-Unterstützung ist Capture One nicht nur auf die Kameras von heute, sondern auch auf neue Kameramodelle in der Zukunft ausgerichtet. Durch verbesserte Tooltips und einen schnellen Zugang zu Tutorials ist es jetzt außerdem einfacher denn je, die Funktionen und den Workflow der Software kennenzulernen. Ergänzend zu den neuen Funktionen wurden Verbesserungen an bestehenden Features vorgenommen, wodurch unter anderem eine schnellere Dateiverwaltung und ein optimierter, vereinfachter Bildimport erzielt wurden.

Capture One freut sich über eine neue Kooperation mit der Leica Camera AG, um eine immer größer werdende Anzahl von Leica-Kameras, beginnend mit der Leica SL2 und der Leica S3, mit branchenführender Tethering-Unterstützung auszustatten. Capture One setzt damit sein Engagement fort, unvergleichliche Raw-Bearbeitung und Tethering für mehr als 500 verschiedene Kameramodellen anzubieten.

„Capture One 21 schlägt eine Brücke in die Zukunft und treibt – unter Berücksichtigung der Errungenschaften unseres Teams und der fotografischen Community, die uns kontinuierlich inspiriert – neue Entwicklungen voran“, sagt Jan Hyldebrandt-Larsen, VP Product Management, CPO bei Capture One. „Da wir wissen, dass Kunst und Geschmäcker sich immer verändern und entwickeln, bieten wir Leistungen an, die sich ebenfalls immer weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr, Capture One 21 auf den Markt zu bringen und sind gespannt darauf, welche Bilder Fotografen damit kreieren werden und wie die neue Generation von Kreativen die Software für ihre Arbeit nutzen wird.“