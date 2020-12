In Photoshop 2021 (respektive Camera Raw) sowie Lightroom Oktober 2020 und Lightroom Classic 10.0 hat Adobe eine mächtige Funktion zur Farbkorrektur und Farbstilisierung eingeführt – das Panel Color-Grading. Es bietet deutlich mehr Möglichkeiten als das bisherige Teiltonung, das Color-Grading ersetzt. Photoshop-Profi Olaf Giermann, professioneller Pixelschubser bei der Zeitschrift DOCMA, zeigt Ihnen, wie Color-Grading funktioniert.

In Adobe Premiere gibt es sie schon lange, jetzt halten sie auch in Camera Raw, dem Raw-Konverter von Photoshop, sowie in Lightroom Einzug: Drei-Wege Farbräder für das Color-Grading. Das neue „Color-Grading“-Panel ersetzt die bisherige „Teiltonung“. Farbtonungen lassen sich jetzt nicht mehr nur getrennt für die Tiefen und Lichter hinzufügen, sondern auch für die Mitteltöne. Welche Möglichkeiten sich Ihnen damit eröffnen und wie Sie Color-Grading richtig anwenden, zeigt Ihnen Photoshop-Profi Olaf Giermann von der zeitschrift DOCMA Schritt für Schritt.