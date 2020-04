Die Lomographische AG präsentiert: Analogue Aqua

Lomography Simple Use Reloadable Film Camera + Underwater Case

Das neueste Mitglied unserer wiederverwendbaren Simple Use Kamera-Familie ermöglicht Dir das Fotografieren in Tiefen von bis zu 10 m und ist in zwei Varianten erhältlich -geladen mit Color Negative 400 für klassische analoge Aufnahmen oder Lomochrome Purple für wilde Ausflüge in violette Gefilde.

Für Abenteuer in der Natur und Unterwasser

Diese leichte, wiederaufladbare Filmkamera im Taschen- format ist der perfekte Reisebegleiter. Egal bei welchem Wetter, die Simple Use Reloadable Film Camera + Underwater Case wird Dein furchtloser Kamera-Freund, Pool-Sidekick und Strandkumpel. Diese robuste Kamera, die auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt ist, wird ihrem Besitzer bei seinen analogen Eskapaden bis ans Ende der Welt folgen – kleide sie für eine Unterwassererkund- ung und auch für Abenteuer an Land ein. Die Analogue Aqua – Lomography Simple Use Nachladbare Filmkamera + Unterwassergehäuse ist jetzt auf der Lomography-Website und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Analoges Original plus Unterwassercharme

Immer noch super einfach zu bedienen – schnapp Dir die Kompaktkamera, in der schon ein Film eingelegt ist, und nimm sie mit auf Deine Reise. Sie ist perfekt geeignet für Anfänger, denn diese Point and Shoot-Kamera ist schon mit Film bestückt! Du hast die Wahl zwischen Color Negative 400 für schillernde Farben und strahlende Bilder bei verschiedenen Lichtverhältnissen und Lomochrome Purple für exquisite, erdige Rottöne, knackige Pflaumen und samtige Violettnoten. Übernimm die kreative Kontrolle und färbe deine Unterwasserkreationen mit den drei lebhaften Farb-Blitzfiltern oder mach Schnappschüsse mit dem leistungsstarken eingebauten Blitz, um die schattigen Meere aufzuhellen. Fotografieren, nachladen, und weiter geht‘s

Sobald Du Dich durch Deine erste Filmrolle geknipst hast, ist es an der Zeit, Deine nautischen Negative vor dem nächsten analogen Wasser-Abenteuer entwickeln zu lassen. Jetzt kannst Du entweder Dein Underwater Case mit einer brandneuen Simple Use Reloadable Film Kamera bestücken, die mit Schwarzweiß-, Farbnegativ-, LomoChrome Purpleoder LomoChrome Metropolis-Film geladen ist, oder du kannst die Kamera selbst mit einem neuen Lomography Film nachladen. Wir haben einen Leitfaden mit Top-Tipps zum Nachladen unserer wiederaufladbaren Simple Use Reloadable Film Kamera veröffentlicht.

Technische Details

Kamera

Film Format: 35 mm

Linse mit 31mm Brennweite

Fixe Verschlusszeit von 1/120s

Feste Blende: f/9

Fixer Fokus: 1m bis unendlich

Eingebauter Blitz (zum Laden drücken & halten, 15 sec Ladezeit)

Batterie: 1x AA Batterie

Abmessungen (mm): 115 x 60 x 33

Geladen mit Color Negative 400 oder LomoChrome Purple Film

Preis: 39,9 EUR

Film

LomoChrome Purple

Film Typ: Color Negative

ISO: 100–400

Format: 35 mm

Belichtung: 27

Entwicklung: C-41

Color Negative 400