Pressemitteilung der Lomographischen AG:

Die neue Lomo’instant Automat Glass Assemble Configure Edition

Die erste Sofortbildkamera mit einem Weitwinkel-Glasobjektiv für kühnere, schärfere Bilder, jetzt mit exklusivem Design der britischen Künstlerin Laura Slater

Verwandle den Alltag in neue Abenteuer

Die in Großbritannien lebende Textildesignerin Laura Slater glaubt, dass wir die Welt in Mustern sehen können. In ihren Arbeiten, die oft abstrakter oder halb-abstrakter Natur sind, interpretiert sie ihre persönliche Sicht auf die Welt in texturierten, grafischen, oft knallbunten Kunstwerken. Assemble/ Configure, sofort erkennbar an der kühnen Verwendung von “Yves Klein Blau”, ist eine ihrer charakteristischen Sammlungen und inspiriert von der Kollision natürlicher und künstlicher Muster in ihrer heimatlichen Landschaft. Die Instant Fotografie ermöglicht es Slater, Bilder aus ihrem Alltag zu sammeln und zu collagieren, bevor sie sie in etwas Neues und Schönes verwandelt.

Kühner schärfer schneller weiter

Die Lomo’Instant Automat Glass beinhaltet eine mehrfach vergütete Weitwinkelglaslinse mit einer beeindruckenden Naheinstellgrenze von nur 0,3 m – für kühne und einzigartig scharfe Aufnahmen mitten im Geschehen! Verwende den gläsernen Makroaufsatz für intime Details aus nur 0,1 m Abstand und lasse das intuitive Zonenfokussystem und den Automatikmodus Blende, Verschlusszeit und Blitzleistung anpassen, für perfekt belichtete Aufnahmen mit jedem Klick. Der Objektivdeckel dient außerdem auch als Fernauslöser und Splitzer, Mehrfach- und Langzeitbelichtungsmodi beflügeln Deine Kreativität!

Lass dich von der Welt inspirieren

Die Lomo’Instant-Automat Glas ist clever, praktisch und kompakt – Perfekt für alltägliche Aufnahmen. Wohin das Leben Dich auch führt, diese Kamera ist Dein treuer Begleiter und hält Deine Abenteuer auf dieser Welt in endlosen Instants fest. Immer zur Hand, um Muster, Texturen, Funken, Lächeln und Reize einzufangen, bevor sie an Dir vorbeiziehen und für immer verschwunden sind. Vertraue Deinem Bauchgefühl und nimm die Welt bewusst wahr! Du weißt nie, welche neuen kreativen Möglichkeiten entstehen.

Technische Details