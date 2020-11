7Artisans 35mm f/0,95: Extrem lichtstarkes Standardobjektiv für APS-C und MFT

Mit der extremen Lichtstärke von f/0,95 ist die 35mm Festbrennweite von 7Artisans die ultimative Lösung für Available Light-Aufnahmen und sorgt für ein sanftes Bokeh mit erstaunlicher Bildwirkung. 11 Linsenelemente in 8 Gruppen erzeugen dabei kontrastreiche Aufnahmen mit toller Schärfe bis in die Bildecken. Eine Naheinstellgrenze von 37cm ermöglicht beeindruckende Inszenierungen mit hervorgehobenen Motiven im Vordergrund. Im robusten Metallgehäuse ist das 7Artisans 35mm f/0,95 ideal für kreative Fotografen geeignet und mit einem stufenlosen Blendenring empfiehlt es sich auch für Filmer, die mit diesem Objektiv Ihren eigenen Bildlook unterstreichen können. Trotz der enormen Lichtstärke ist es sehr kompakt und leicht. Die Naheinstellgrenze liegt bei 35cm. Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Verfügbarkeit:

Die Objektive sind ab Ende November 2020 zum Preis von 269,- EUR (UVP) im gut sortierten Fachhandel erhältlich.