horizonte zingst, das Umweltfotofestival, muss für dieses Jahr abgesagt werden. Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie macht den Veranstaltern ein Strich durch die Rechnung. Doch sie versprechen, „dass ausnahmslos alle Festival-Ausstellungen aufgebaut und weitestgehend bis in den Herbst hinein zu sehen sein werden.“ Und nächstes Jahr soll dann alles besser werden: Die Planungen für das 15. Umweltfotofestival „horizonte zingst“ haben bereits begonnen. Es findet statt vom 20.05. – 29.05.2022.

Bei Nikon laufen die F-Mount Wochen mit 10 % Rabatt auf alle Nikkor F-Mount-Objektive. Die 10 % Rabatt gibt es sofort beim Kauf an der Ladenkasse, sofern der Händler sich an der Aktion beteiligt. Auch einige Online-Händler machen mit, zum Beispiel Amazon. Die Nikon F-Mount Wochen enden am 28. April.

Mit Photo Elite ist dieser Tage ein innovatives Programm gestartet, das alle engagierten Fotografinnen und Fotografen auf ein neues Level bringen will. Photo Elite bietet seinen Mitgliedern zum Beispiel exklusive Bildbesprechungen mit Foto-Experten, Online-Vorträge oder virtuelle Technik-Stammtische. Weitere Infos gibt es unter https://photoelite.de.

Bei PixelComputer, dem Spezialisten für Bildbearbeitungs- und Videoschnitt-PCs, startet am Freitag, den 23. April die zweite Online-Messe mit interessanten Vorträgen. Themen sind unter anderem Makrofotografie mit Zubehör von Novoflex, Fine-Art-Printing auf Papier von Ilford oder die Fotodrucker von Canon und Epson. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos. Ein ausführliches Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.