Das neue FE 14 Millimeter F1.8 GM: Ein kompaktes G Master Premium Ultraweitwinkelobjektiv von Sony

Das neueste E-Mount Objektiv von Sony bietet eine außergewöhnliche Auflösung, fortschrittliche Autofokus-Funktionen und mehr.

Berlin, 20. April 2021. Sony erweitert konsequent seine E-Mount Objektivreihe und präsentiert das FE 14 Millimeter F1.8 GM (Modell SEL-14F18GM). Mit dem kompakten Ultraweitwinkelobjektiv mit großer F1.8 Blende können Fotografinnen und Fotografen insbesondere bei Aufnahmen von Landschaften, Gebäuden, dem Sternenhimmel und Innenräumen die Welt aus neuen Perspektiven einfangen.

„Als jüngstes Mitglied der G Master Familie von Sony bietet das FE 14 Millimeter F1.8 GM eine hervorragende Auflösung sowie einen schnellen, leisen Autofokus und ist dabei bemerkenswert kompakt“, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Wir arbeiten ständig an Innovationen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, und werden auch zukünftig Spitzentechnologien entwickeln, mit denen die Nutzer ihre kreativen Visionen verwirklichen können.“

Kompaktes, leichtes Objektiv mit außergewöhnlicher Auflösung

Das neue FE 14 Millimeter F1.8 GM zeichnet sich durch eine kompakte optische Konstruktion aus. Dabei misst das Objektiv nur 83 x 99,8 Millimeter und wiegt lediglich 460 Gramm. Dank seiner hochentwickelten optischen Technologie gewährleistet es eine hervorragende Auflösung und atemberaubende Kontraste. Zwei XA-Elemente (extrem asphärisch) sorgen für eine exzellente Auflösung über den gesamten Bildbereich bis zum Rand und tragen dazu bei, dass das Objektiv kompakt und leicht gehalten werden konnte. Zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) und ein Super-ED-Glaselement minimieren chromatische Abbildungsfehler und gewährleisten einen exzellenten Kontrast sowie eine präzise Wiedergabe bei allen Blendenöffnungen.

Dank einer maximalen Blendenöffnung von F1.8 können Nutzer zum Beispiel Himmelsobjekte wie Sterne authentisch fotografieren oder Aufnahmen in anderen schwach beleuchteten Umgebungen machen, ohne mit extrem langen Verschlusszeiten arbeiten zu müssen. Bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen reduziert die Original-AR-Nanobeschichtung II von Sony Streulicht- und Geistereffekte, um klare, scharfe Bilder zu erzeugen.

Mit dem neuen G Master Objektiv von Sony gelingen – sogar bei der ultraweiten Brennweite von 14 Millimeter – wunderschöne Bokeh-Effekte bei einer Blendenöffnung von F1.8. Mit einem Mindestfokussierabstand von 0,25 Metern (9,8 Zoll) erweitert es die Möglichkeiten für Foto- und Video-Nahaufnahmen und erzeugt das atemberaubende Bokeh, für das die Objektive der Premium-Serie G Master von Sony bekannt sind. Darüber hinaus ermöglicht das Objektiv dank seiner präzisen XA-Elemente, einer zirkularen Blende mit neun Lamellen und optimal abgestimmten sphärischen Abweichungen exquisite Hintergrundunschärfen, ohne dass unerwünschte Zwiebelringe auftreten.

Fortschrittlicher und leiser Autofokus

Dank zwei XD (Extreme Dynamic)-Linearmotoren wird der Fokus auch bei Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe bei F1.8 präzise erfasst und beibehalten. So ist die Zuverlässigkeit gegeben, die professionelle Fotografen bei schwierigen Aufnahmebedingungen brauchen. Der leise Autofokus mit minimalen Vibrationen sorgt für sanfte Fokusübergänge – perfekt, wenn Videos gedreht werden sollen.

Verlässlichkeit und professionelle Steuerung

Das neue Objektiv bietet fortschrittliche, vielseitige Steuerungsoptionen mit einer Fokushaltetaste, einem Fokuswahlschalter und einem Fokusring, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb in einer Vielzahl von Aufnahmeumgebungen zu gewährleisten. Für zusätzliche Anpassungen können der Fokushaltetaste über das Menü am Kameragehäuse weitere Funktionen zugewiesen werden. Weiterhin verfügt das FE 14 Millimeter F1.8 GM über eine linear ansprechende manuelle Fokuseinstellung zur direkten, präzisen Scharfstellung. Ein Blendenring zur intuitiven Steuerung der Blendenöffnung ist ebenfalls vorhanden. Und schließlich hat das G Master Objektiv eine rückseitige Filterhalterung, in die standardmäßige ND-, Farbkorrektur- und Weichzeichnungsfilter etc. eingesetzt werden können, um die kreativen Möglichkeiten zu erweitern.

Das staub- und feuchtigkeitsbeständige Design1 gewährleistet die Verlässlichkeit, die unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich ist. Das vordere Linsenelement ist mit einer Fluorbeschichtung versehen, die vor Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen schützt. Das hintere Element ist ebenfalls fluorbeschichtet, damit die Oberfläche beim Filterwechsel sauber bleibt. Außerdem hat das Objektiv eine integrierte Streulichtblende, die wirksam verhindert, dass Fremdlicht eindringt, das Streulicht- und Geistereffekte verursachen könnte.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

FE 14 Millimeter F1.8 GM (SEL-14F18GM) von Sony: 1.599,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Mai 2021