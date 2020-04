Neue Trendfarben erweitern die instax Sofort-bildkamera Familie

Düsseldorf, 21. April 2020 – FUJFILM instax baut sein Angebot an Sofort-bildkameras gleich doppelt aus. Sowohl die instax mini LiPlay als auch die bislang nur in einer Farbe erhältliche instax WIDE 300 sind ab sofort in neuen Farben im Handel erhältlich.

Erst Ende Februar stellte der weltweite Marktführer im Segment Sofortbildfoto-grafie seine neue instax mini 11 Sofortbildkamera vor, nun legt FUJIFILM instax mit zwei optischen Neuerungen nach. Die im vergangenen Jahr eingeführte und erst kürzlich mit dem Red Dot Award ausgezeichnete instax mini LiPlay Sofort-bildkamera wird um eine neue Farbvariante erweitert und ist zukünftig in „Dark-Gray“ erhältlich. Damit ist das hybride Sofortbildkameramodell mit der innovati-ven Soundfunktion ab sofort in vier verschiedenen Farben auf dem Markt prä-sent: „Stone White“, „Blush Gold“, „Elegant Black“ und „Dark-Gray“.

Zusätzlich präsentiert FUJIFILM instax auch für die instax WIDE 300 Sofortbild-kamera eine komplett neue Farbkomposition, die es im gesamten Sortiment so noch nicht gegeben hat. Die für ihre großen Bildmotive bekannte und vor allem unter professionellen Fotografen beliebte Sofortbildkamera wird ab sofort im Farbton „Toffee“ erhältlich sein. Damit fügt FUJIFILM instax dem bislang nur in schwarz-silber vorhandenen Modell eine zweite außergewöhnliche Alternative hinzu, nach der sich viele instax Sofortbildfans schon lange gesehnt haben.

Durch die außerordentliche Funktionalität wie der manuellen Belichtungseinstel-lung, der Selbstportrait-Funktion und der aufsteckbaren Nahlinse, ist die instax WIDE 300 insbesondere bei vielen professionellen Fotografen begehrt. Gerade im Bereich der Hochzeitsfotografie kommt das ikonische WIDE-Format (62×92 mm) häufig zum Einsatz und schafft einzigartige Sofortbilderinnerungen in Form von detailreichen Makro-Aufnahmen.

Die instax WIDE 300 ist seit ihrer Markteinführung im Jahr 2015 für einen Preis von 129,- Euro (UVP) im deutschen Handel erhältlich. Die instax mini LiPlay lässt sich für 169,- Euro (UVP) erwerben.