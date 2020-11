Weitere Canon Klassiker fürs EOS R System: RF 50mm F1.8 STM und RF 70-200mm F4L IS USM

4. November 2020. Canon stellt zwei beliebte Modelle aus seiner EF Objektivreihe als RF Version vor: das RF 50mm F1.8 STM und das RF 70-200mm F4L IS USM. Beide Objektive sind voraussichtlich ab Dezember zu einem UVP von 225,00€ für das RF 50mm F1.8 STM und 1.755,00€ für das RF 70-200mm F4L IS USM verfügbar.

Die neue RF Version des beliebten Canon EF 50mm f/1.8 STM – wegen seiner Vielseitigkeit auch als „Nifty-Fifty“ bezeichnet – eignet sich perfekt für ambitionierte FotografInnen, die auf das EOS R System umsteigen. Alle, die bei Tag oder Nacht von Porträts bis hin zu Landschaften verschiedenste Motive fotografieren möchten, werden vom RF 50mm F1.8 STM und dessen hervorragender Abbildungsqualität profitieren. Das ebenfalls heute angekündigte RF 70-200mm F4L IS USM ist das weltweit kürzeste und leichteste Wechselobjektiv mit diesem Brennweitenbereich und einer konstanten Lichtstärke von 1:41. Das Telezoomobjektiv der L Serie bietet Amateur- und ProfifotografInnen hohe Leistung, Flexibilität sowie ein kompaktes Design und eignet sich so für eine Vielzahl von Genres – z. B. die Wildlife-, Sport-, Reise- und Porträtfotografie.

In Verbindung mit den spiegellosen Vollformatkameras aus dem revolutionären Canon EOS R System – von den kürzlich eingeführten EOS R5 und EOS R6 bis hin zu EOS R und EOS RP – erhalten Foto- sowie VideografInnen ein höheres Maß an Leistung und kreativer Flexibilität.

Ideal für unterwegs

Das RF 70-200mm F4L IS USM ist leicht und kompakt – es wiegt ca. 695 Gramm und ist ca. 11,9 cm lang. Gegenüber der EF Variante überzeugt das neue RF Objektiv mit einer um 32 Prozent reduzierten Baugröße und stellt somit den idealen Begleiter für unterwegs dar. Selbst bei voll ausgefahrenem Tubus ist das RF 70-200mm F4L IS USM für ein F4-Telezoomobjektiv überraschend handlich. Wie andere Objektive der RF Serie bietet es Foto- sowie VideografInnen verbesserte Aufnahmemöglichkeiten bei geringerem Gewicht.

Qualität ohne Kompromisse

Mit einem Standard-Blickwinkel von 50mm und einer hohen Lichtstärke von 1:1,8 bietet das RF 50mm F1.8 STM eine Perspektive, die der des menschlichen Auges sehr nahekommt. Das RF 50mm F1.8 STM verfügt über ein brandneues optisches System mit hoher Lichtstärke und einer asphärischen Linse. Selbst bei maximaler Blendenöffnung überzeugt es mit exzellenter Abbildungsqualität und einer besseren Trennung zwischen Motiv und Hintergrund. Damit empfiehlt es sich auch für Aufnahmen bei wenig Licht. Das RF 50mm F1.8 STM hat eine Naheinstellgrenze von 0,3 m und ermöglicht gegenüber der EF Variante, 5 cm näher an das Motiv heran zu gehen und einen Abbildungsmaßstab bis 1:4 zu erreichen – in dieser Objektivklasse eine herausragende Eigenschaft. Die 7-Lamellen-Irisblende ist identisch mit der des EF 50mm F1.8 und eignet sich für eine attraktive Hintergrundunschärfe sowie ein schönes Bokeh. Das RF 50mm F1.8 STM zeichnet sich zudem durch die Super Spectra Vergütung aus, die eine präzise Farbbalance sowie eine Minimierung von Linsenreflexionen und Streulicht ermöglicht.

Das RF 70-200mm F4L IS USM bietet zusätzliche Verbesserungen wie eine ASC-Vergütung (Air Sphere Coating) und vier UD-Linsen (Ultra-low Dispersion). Die Naheinstellgrenze konnte außerdem von 1 m auf 0,6 m reduziert werden. Selbst bei der längsten Brennweite ermöglicht das RF 70-200mm F4L IS USM mit seiner 9-Lamellen-Irisblende und der konstanten Blende F4 ein hervorragendes Bokeh und liefert unglaubliche Details. Die verbesserte Abbildungsqualität des RF 70-200mm F4L IS USM überzeugt bei allen Brennweiten von der Mitte bis zum Rand und selbst im Nahbereich mit scharfen Bildern. Mit beiden neuen Objektiven lassen sich bei maximaler Blendenöffnung brillante Fotos in gestochen scharfer Qualität aufnehmen – ideal für anspruchsvolle PorträtfotografInnen oder Aufgabenstellungen, bei denen es auf Präzision ankommt.

Kreative Vorteile

Das RF 70-200mm F4L IS USM verfügt über einen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, durch den sich FotografInnen darauf konzentrieren können, ihre kreativen Grenzen zu erweitern. Das Objektiv zeigt selbst ohne Stativ eine beeindruckende Leistung und bietet eine Bildstabilisierung von bis zu 7,5 Blendenstufen, wenn es an der neuen Canon EOS R5 und EOS R6 verwendet wird. Dank Dual Nano USM Fokussiermotor überzeugt das RF 70-200mm F4L IS USM mit einer hohen Zuverlässigkeit bei der kontinuierlichen Fokussierung. VideofilmerInnen profitieren ebenfalls vom nahezu geräuschlosen Antrieb. Scharf fokussierte Bilder sind daher selbst bei hoher Bildfrequenz kein Problem – sogar bei wenig Licht.

Das RF 50mm F1.8 STM ermöglicht an einer EOS R5 oder EOS R6 eine Bildstabilisierung von bis zu sieben Blendenstufen. Außerdem liefert der STM eine erstklassige AF-Leistung, die allen ambitionierten VideografInnen die Möglichkeit gibt, eine Reihe neuer Aufnahmearten auszuprobieren und dabei in nahezu geräuschloser, gleichmäßiger Qualität zu filmen.

Gebaut mit Blick auf die täglichen Aufgaben

Das RF 50mm F1.8 STM wurde überarbeitet, um FotografInnen noch mehr Komfort bei der Aufnahme zu bieten. Es verfügt über einen kombinierten Fokus- und Objektiv-Steuerring, der eine intuitive Kontrolle über die Kamera und die Fokussierung ermöglicht, ohne das Motiv aus den Augen zu verlieren.

Der RF 70-200mm F4L IS USM maximiert die Praktikabilität für den Einsatz im Freien, da es über eine Fluorbeschichtung sowie Staub- und Stoßfestigkeit verfügt. Das RF 70-200mm F4L IS USM hat eine Hitzeschutzbeschichtung sowie eine witterungsbeständige Abdichtung, mit der die hohe Haltbarkeit und Robustheit der Canon Objektive der L Serie gewährleistet ist. Dem Einsatz sowohl in sehr heißen als auch in kalten Klimazonen steht also nichts im Weg.

RF 50mm F1.8 STM – weitere Hauptleistungsmerkmale:

Sehr hohe Lichtstärke von 1:1,8

Verbesserte Abbildungsleistung durch asphärische Linse

STM-Motor

30cm Naheinstellgrenze

Kombinierter Fokus- und Objektiv-Steuerring

Super Spectra Vergütung

RF 70-200mm F4L IS USM – Hauptleistungsmerkmale: