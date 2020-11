Apple: Welcher wird der erst Mac mit ARM-Prozessor? +++ Canon: zwei neue RF-Objektive stehen vor der Tür +++ Olympus: ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO in Kürze? +++ Sony: sind die nächsten Objektive alte Bekannte? +++ Sony: neue Kompaktkamera im Anmarsch?

Dass Apple Mitte November seine ersten ARM-basierte Macs vorstellen wird, ist quasi kein Gerücht mehr. Doch welche Mac wird der erste ohne Intel-Prozessor sein? Heiße Kandidaten sind das kleine MacBook Pro, das MacBook Air und der kleine iMac. Spekuliert wird aber auch, dass Apple ein 12-Zoll-MacBook bringen könnte. Wann genau Apple die Schleier lüften wird, steht noch nicht fest. Insider vermuten: am 17. November.

Canon wird offenbar in Kürze zwei neue Objektive für EOS R vorstellen: RF 50mm f/1.8 STM und RF 70-200mm f/4L IS USM. Ausgegraben hat sie der stets bestens informierte Gerüchtekoch Nokishita aus Japan. Demnach ist das RF 70-200mm f/4L IS USM wie schon sein 2.8er-Pendant außenzoomend ausgeführt und fällt sehr kompakt aus.

Das schon seit Längerem angekündigte Olympus ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO könnte noch dieses Jahr kommen. Bei einer russischen Zertifizierungsstelle ist es dieser Tage registriert worden – ein sicheres Zeichen dafür, dass die Präsentation des Objektivs nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird.

Sony will angeblich ab kommendem Jahr ältere E-Mount-Objektive überarbeitet. So tönt es aus der einen oder anderen Gerüchteküche. Welche Objektive Sony verbessern möchte? Da sind sich die Gerüchteköche nicht sicher. Ganz oben auf der Liste habe sie das Vario-Tessar® T* FE 24–70 mm F4 ZA OSS.

Dass Sony eine neue Kamera fertig hat, ist dagegen sicher. In China wurde sie bereits registriert. Allerdings unter einem Code und nicht mit ihrer korrekten Modellbezeichnung. Jetzt rätseln die Gerüchteköche, was da von Sony kommen könnte. Vermutlich eine Kamera der RX-Familie, denn 5GHz-WiFi fehlt ihr.