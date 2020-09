Luminar 4 kann’s schon, Photoshop bald auch: den Himmel in einem Bild durch eine ansprechendere Version ersetzen. Einen Vorgeschmack auf die neue Funktion zeigt Adobe jetzt im Video.

Das Sky Replacement Tool ist sicherlich eine der wichtigsten Neuerungen in Luminar 4. Jetzt lässt Adobe durchblicken: eine ganz ähnliche Funktion wird demnächst auch für Photoshop kommen. Was Sky Replacement in Photoshop alles können wird, zeigt Adobe schon einmal in diesem Video:

Ganz ähnlich wie in Luminar soll auch bei Photoshop künstliche Intelligenz helfen, den Original-Himmel im Bild zu erkennen und durch einen anderen zu ersetzen. Wie in der Video-Vorschau von Adobe zu sehen, wird Photoshop dazu bereits eine Bibliothek mit Himmelsabbildungen erhalten. Deutlich wird auch: Photoshop passt die Farbstimmung des Originalbilds automatisch der des eingefügten Himmels an.

Die kommende Photoshop-Version wird Adobe bei der MAX 2020 vorstellen. Die diesjährige Ausgabe der Kreativkonferenz findet vom 20. bis 22. Oktober 2020 rein virtuell statt, die Teilnahme ist kostenlos.