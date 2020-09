Cosina: Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II ist fertig +++ Fujifilm: neue Mittelklasse-Kamera mit IBIS im Anmarsch? +++ Nikon: Kommen Z6s und Z7s? Panasonic: GH6 ist in Arbeit +++ Sigma: L Mount-Objektive für APS-C geplant? Tamron: 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD für Sony kommt bald.

Cosina Japan hat es bereits, zu uns soll es in Kürze kommen: Das Voigtländer Nokton Vintage Line 50mm f/1.5 Aspherical II für Leica M. Es vereint eine hohe Lichtstärke mit einer kompakten Bauweise. Das neue 50er kommt als MC-Version mit mehrfach vergüteten Linsen sowie als SC-Variante mit einfacher Vergütung. Ab wann Voigtländer es hierzulande anbieten wird, ist noch nicht bekannt.

Von Fujifilm könnte demnächst eine Kamera kommen, die zwischen X-T30 und X-T4 positioniert ist. Gemunkelt wird, dass die Neue eher mit der kleinen X-T30 verwandt ist, jedoch einen stabilisierten Sensor erhält.

Bringt Nikon noch dieses Jahr neue S-Varianten seiner Z6 und Z7? Insider halten es für sehr wahrscheinlich. Schließlich ist es bei Nikon Tradition, Facelifts seiner Kameras mit einem S in der Modellbezeichnung zu bringen. Demnach könnten Z6s und Z7s jeweils den bisherigen Sensor behalten. Neu wären den Gerüchteköchen zufolge etwa ein höher auflösender Sucher (5,76 Millionen dots statt 3,69 Millionen) und natürlich neue Video-Funktionen. Vorgestellt werden könnten die Neuen bereits im Oktober.

Panasonic arbeitet an einer GH6, die der mittlerweile mehr als drei Jahre alten GH5 nachfolgen wird. Das hat das Unternehmen kürzlich in einem Promo-Video bestätigt. Sie soll sich gezielt auch an „Content Creator“ wenden und dabei vor allem auch mit ihren Videofähigkeiten überzeugen. Details sind noch nicht bekannt.

Plant Sigma L-Mount-Objektive für APS-C? Warum nicht: drei 1,4er-Festbrennweiten für Sony E und Fuji X (16 mm, 30 mm und 56 mm) gibt es ja bereits. Und Leica steuert mit CL und TL2 die passenden Kameras bei. Zudem wird Panasonic ja nachgesagt, ebenfalls über eine L-Mount-Kamera mit Halbformatsensor nachzudenken.

Tamron hat offenbar das 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD für Sony fertig. Angekündigt war es für diesen Herbst, bereits jetzt sind erste Hands-On-Fotos aufgetaucht. Insider schließen daraus: die Markteinführung steht kurz bevor. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest, ebenso wenig der Preis.