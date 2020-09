Ein derart lichtschwaches Tele – ob das in der Praxis etwas taugt? Und wie sieht es mit der Abbildungsleistung der einfachen Konstruktion aus? Ich habe es an der brandneuen EOS R5* ausprobiert.

* Der Testbericht zur Canon EOS R5 folgt in Kürze

Handling

In der Fototasche gibt sich das Canon RF 600mm F11 IS STM mit erstaunlich wenig Platz zufrieden. Gerade einmal 20 Zentimeter misst es, wenn es zum Transport zusammengeschoben ist. Zur Aufnahme muss das Tele allerdings auf rund 27 Zentimeter Länge auseinandergezogen werden. Dann sieht das Ganze nicht nur kopflastig aus, sondern fühlt sich auch so an. Denn der gesamte hintere Tubus ist leer, die komplette Optik wandert in Aufnahmestellung des Objektivs nach vorne. Gesichert wird der Ausziehtubus durch einen Drehring, ihn zu ent- und wieder verriegeln kostet etwas Zeit.

Ein Blendenring erübrigt sich bei dem Tele ohne Irisblende natürlich. Den praktischen Steuerungsring, der sich mit einer Funktion nach Wahl belegen lässt, hat es jedoch. Ebenso gibt es einen Bildstabilisator. Er beruhigt das Sucherbild allerdings erst dann ausreichend, wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird. Bei Bedarf lässt sich das RF 600mm F11 IS STM manuell scharf stellen, ein Fokuslimiter begrenzt die Naheinstellgrenze auf zwölf Meter.

Gespart hat sich Canon eine Stativgondel für das RF 600mm F11 IS STM, ein einfaches Gewinde zur Befestigung einer Schnellwechselplatte muss reichen. Zur Not tut’s diese Billiglösung, der Wechsel zwischen Quer- und Hochformat ist damit allerdings recht umständlich. Eine Streulichtblende liegt ebenfalls nicht im Karton – sie gibt es immerhin als Sonderzubehör (für ca. 47 Euro).

Autofokus und mehr

Ausprobiert habe ich das RF 600mm F11 IS STM an der ebenfalls brandneuen EOS R5. Deren Autofokus (wie auch der der EOS R6) soll selbst bei F22 noch funktionieren. Ob’s stimmt, konnte ich nicht testen, das Canon RF 600mm F11 IS STM ist ja auf F11 fixiert. Auch das ist bereits alles andere als lichtstark, der AF einer DSLR würde da längst die Segel streichen.

Nicht so die EOS R5. Sie führt selbst bei höchster Serienbildrate von annähernd 20 Bilder/Sekunde mit dem RF 600mm F11 IS STM die Schärfe zügig nach. Und zwar nicht nur an einem lichten Spätsommertag, sondern auch noch in der einsetzenden Dämmerung. Selbst das nur äußerst spärlich illuminierte Fotostudio stellt kein großes Problem für den Autofokus der EOS R5 dar. Respekt! Da will ich gerne glauben, dass das Ganze auch noch bei F22 funktioniert – also, wenn das RF 600mm F11 IS STM mit dem 2x-Extender kombiniert wird.

Als hochwirksam habe ich den Bildstabilisator des RF 600mm F11 IS STM empfunden. Bei sicherem Stand sind mir Aufnahmen mit 1/30 Sekunde Belichtungszeit problemlos gelungen. Wobei die EOS R5 – soviel sei hier schon verraten – die Belichtungszeit lange bei höchstens 1/640 Sekunde hält und stattdessen die ISO-Empfindlichkeit hochschraubt.

Bildqualität

Beim RF 600mm F11 IS STM (und beim praktisch bauglichen 800er) hat sich Canon gezielt für eine eher einfache optische Konstruktion entschieden. Das senkt Gewicht und Preis. Auch die Bildqualität?

In Sachen Schärfe und Auflösungsvermögen kann ich schon einmal Entwarnung geben: Die 45 Megapixel der EOS R5 werden vom RF 600mm durchaus bedient. Die Mikrokontraste sind vielleicht nicht ganz so hoch, wie bei einem Referenz-Objektiv mit fünfstelligem Preisschild. Falls es einem etwas weich und flau wirken sollte: Einen Schuss „Klarheit“ und „Struktur“ in Lightroom hinzugegeben, und schon stellt sich ein ansprechender Schärfeeindruck ein.

Zu den äußersten Rändern und Ecken hin schwächelt das RF 600mm F11 IS STM dann allerdings sichtbar (in der 100%-Ansicht). Glücklicherweise kommen Super-Tele mit 600 Millimeter Brennweite nicht so oft für Landschafts- oder Architekturaufnahmen zum Einsatz. Solange das Hauptmotiv in der Schärfeebene nicht bis an die Bildränder reicht, kann ich mit dieser kleinen Schwäche gut leben.

OK, perfekt ist die Abbildungsleistung des RF 600mm F11 IS STM vielleicht nicht. Aber brauchbar auf alle Fälle. Das gilt ebenfalls hinsichtlich Abbildungsfehler wie Vignettierung, Verzeichnung oder chromatische Aberration. Ja, sie sind da. Aber sie sind nicht dramatisch, zumal die Kamera beziehungsweise Lightroom sie automatisch korrigieren können.

Mein Fazit

Mit dem RF 600mm F11 IS STM bringt Canon ein Super-Tele, das sicherlich nicht perfekt ist. Doch in Verbindung mit der EOS R5 (und wohl auch der ähnlichen EOS R6) wird es zu einem mehr als brauchbaren Super-Tele – und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Der Kamera ist es egal, dass die Lichtstärke nur magere F11 beträgt, der Autofokus der EOS R5 funktioniert dennoch tadellos. Dem Fotografen wiederum kann es egal sein, dass die ISO-Automatik der EOS R5 auch mal ISO 12.800 wählt – die Bildqualität bleibt dennoch erfreulich hoch. Solange ausreichend Licht herrscht, kann ich Tele-Fans nur empfehlen, das handliche RF 600mm F11 IS STM zur EOS R5 in die Fototasche zu stecken.