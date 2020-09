Das kleinste und leichteste 14mm für Vollformat: LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D

Extrem kompaktes Weitwinkel ohne Verzeichnung

Mit dem 14mm f/4 FF RL Zero-D erweitert LAOWA erneut die Serie der FF RL* Super-Weitwinkelobjektive mit geradliniger Abbildung.

Das 14mm f/4 FF RL Zero-D ist das derzeit** wohl kleinste und leichteste Weitwinkelobjektiv mit 114° Bildwinkel für spiegellose Kameras mit Vollformatsensor. Es ist nur 5,9cm lang und wiegt gerade einmal 228g. Damit ist es der ideale Begleiter für die neuen kompakten Vollformatkameras und perfekt als „immer-dabei-Objektiv“ für die Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie.

Obwohl es so klein und leicht ist, wurden bei Funktion, Abbildungsqualität und Bauweise keine Kompromisse eingegangen. In dem soliden Metallgehäuse sorgen 13 Linsen in 10 Gruppen für höchste Schärfe und geringste chromatische Aberration und reduzieren Verzeichnungen auf ein absolutes Minimum.

Die kurze Naheinstellgrenze von 27cm erlaubt kreative Weitwinkelaufnahmen mit einer Schärfe bis in den Nahbereich. Dank der 5 Blendenlamellen ergibt sich bei Aufnahmen gegen die Sonne oder eine punktförmige Lichtquelle ein schöner 10-strahliger Reflex.

Im Gegensatz zu vielen anderen Weitwinkelobjektiven mit großen sphärischen Frontlinsen besitzt dieses 14mm Objektiv nur eine kleine Frontlinse und ein 52mm Filtergewinde. So können 52mm Einschraubfilter und – mit einem als Zubehör erhältlichen Halter – 100mm Rechteckfilter verwendet werden. Bei Leica M Kameras erfolgt eine Messsucher-Kopplung. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.

* FF = full frame (Vollformat) / RL = rectilinear (geradlinig)

** Stand 09/2020

Verfügbarkeit und Preise:

Das LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D Objektiv ist mit den Anschlüssen Nikon Z, Sony E Vollformat, Leica/Panasonic L und Canon RF für 669,- €, sowie Leica M für 789,- € im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung der Objektive mit Nikon Z, Sony E, Leica/Panasonic L und Leica M Anschlüssen startet Mitte Oktober 2020. Die Version mit Canon RF-Bajonett wird ab November 2020 verfügbar sein.

Highlights: