Eine verlassene Fischerhütte in der Bretagne. Der abendliche Dunst hat alle Himmelskonturen aufgelöst – dieses Foto will so recht keine Stimmung aufkommen lassen. Wie wäre es mit einem dramatischen Himmel, der das Bild gleich viel spannender wirken lässt? Kein Problem für das neue Werkzeug „AI Sky Replacement“ in Luminar 4. photoscala zeigt, wie einfach Sie damit Ihre Fotos im Handumdrehen verbessern.

Klar, Fotoreporter sollten besser die Finger von Tools wie „AI Sky Replacement“ in Luminar 4 lassen. Aber wer wie ich auf einer Urlaubsreise einfach nicht auf den perfekten Moment warten kann, der darf ruhig einen langweiligen grauen Himmel durch eine peppige Variante ersetzen. Wie wär’s mit einem kontrastreichen Wolkenhimmel? Oder doch lieber eine farbstarke Sonnenuntergangsvariante?

Ganz gleich, welche Stimmung Sie sich für Ihr Landschafts- oder Architekturfoto wünschen – „AI Sky Replacement“ in Luminar 4 hält für jeden Geschmack die passende Himmelsvorlage bereit. Oder fotografieren Sie das Firmament Ihrer Wahl selbst – auch Ihre eigenen Himmelsfotos können Sie als in Luminar 4 verwenden.

Luminar 4 ist eine einfach zu bedienende Bildbearbeitung mit Verwaltungsfunktionen. Die Software liefert mit wenigen Handgriffen eindrucksvolle Ergebnisse, große Vorkenntnisse setzt sie nicht voraus. Luminar 4 kostet regulär nur 89 Euro. Als Leser von photoscala erhalten Sie 10 Euro Rabatt, wenn Sie bei der Bestellung den Rabattcode PHOTOSCALA angeben.