PhotoKlassik IV.2020:​ ​Die neue Ausgabe für Fans der analogen Fotografie ist jetzt verfügbar

Königswinter, 01.09.2020. Pfeilschnell geht es los in der aktuellen Herbstausgabe der PhotoKlassik mit der Nikon FM2 und den Novoflex-Schnellschuss-Objektiven. Neben Geschwindigkeit spielt diesmal auch das Thema Lichtstärke eine große Rolle. Die interessantesten Teleobjektive verschiedener Generationen stellen sich diesem Zusammenhang einem Vergleich. Weiter geht es mit einem Blick auf das Thema Zonensystem. Aber auch die Laborpraxis kommt nicht zu kurz: Diesmal drehen sich unsere Praxis-Artikel um das Kollodium-Nassplattenverfahren und Fixierentwickler. Künstlerisch weiter geht es in der Rubrik Portfolio mit der packenden Porträt-Reihe Meeting Sofie, den futuristisch anmutenden Architektur-Aufnahmen von Sebastian Schlüter oder auch dem Blick zurück in die Fotoszene von 1980 mit Wolfgang Schulz. Noch mehr spannende Themen finden sich in der neuen Ausgabe der PhotoKlassik, die ab dem 1. September 2020, zum Preis von 9,80 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich ist.

Mit der F​M2​ gelang N​ikon​ 1982 ein Meilenstein. Die ultrarobuste Kompaktreflex hatte den schnellsten mechanischen Verschluss aller Zeiten – ein nach wie vor gültiger Weltrekord. Die neue Ausgabe der PhotoKlassik wirft einen intensiven Blick auf dieses pfeilschnelle, analoge Kraftpaket.

Aber auch im Bereich der Teleobjektive spielt Geschwindigkeit eine große Rolle. Besonders hervorgetan haben sich in diesem Zusammenhang die Novoflex-Schnellschuss-Objektive​ aus dem Allgäu. Sie revolutionierten die Natur- und Sportfotografie und ermöglichten endlich den Erfolg versprechenden Einsatz langbrennweitiger Teleobjektive.

Neben der Geschwindigkeit ist auch die Lichtstärke der Objektive nach wie vor ein wichtiger Punkt für alle Fotobegeisterten. Eine detaillierte Übersicht zeigt in diesem Zusammenhang die interessantesten ​200-Millimeter-Teleobjektive​ verschiedener Generationen mit einer ​Blende ab f/2.8.

Über das ​Zonensystem​ ist in der Vergangenheit bereits soviel geschrieben worden, dass es insbesondere Neueinsteigern als sehr kompliziert und unüberschaubar erscheint. Es handelt sich dabei um eine Methode, um eine Kontrastmessung des aufzu​nehmenden Motivs durchzuführen, mit dem Ziel der gewünschten Wiedergabe im Schwarz-Weiß-Print. Um dieser Messmethode ein wenig den Schrecken zu nehmen, wird dieses System praxisbezogen in der aktuellen Ausgabe erläutert.

Und auch die Labor-Praxis kommt nicht zu kurz: Nächstes spannendes Thema ist das Kollodium-Nassplattenverfahren​, das 1851 erstmals vom Engländer Frederick Scott Archer beschrieben wurde. Das „Polaroid” des 19. Jahrhunderts war ein weiterer Meilenstein der Fotografie-Geschichte und machte Fotos für jeder​mann erschwinglich.

Ohne Basischemie geht es nicht. Häufig sind aber die Entwicklungsergebnisse nicht immer so wie erwartet, insbesondere, wenn ein neuer Film oder Entwickler verwendet wurde. Routiniers haben diese Phase längst hinter sich gelassen, aber wer nur ab und zu analoge Selbstverarbeitung betreibt, wird häufig mit diesem Problem konfrontiert. Der Fixierentwickler​ von​ CineStill​ ist diesmal daher Gegenstand des aktuellen Tests.

Aber auch die Themen Inhalieren von Gefahrstoffen und die Kontamination der Arbeitsumgebung haben die analoge Fotografie sehr lange begleitet. Mit der innovativen Pulverchemie ist dieses kritische Theman un vorbei. Wie gut die S taubbindetechnologie von ​Adox Captura​ funktioniert, testet PhotoKlassik.

Mit der Rubrik P​ortfolio ​wird es wieder sehr künstlerisch: So skizziert die Fotografin Snezhana von Büdingen​ in der Porträt-Reihe M​eeting Sofie​ in einer sehr feinfühligen Art und Weise die an Trisomie 21 leidende Sofie aus Russland.