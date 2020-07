Canon: Firmware-Update für EOS R5 und EOS R6 bereits in Arbeit? +++ Nikon: Kommen Z 6s und Z 7s noch dieses Jahr? +++ Leica: M10-R wird immer konkreter +++Sony: Details zur Alpha 7S III durchgesickert +++ Tamron: keine Objektive für Fujifilm X-Mount?

Canon offensichtlich deutlich mehr Vorbestellungen für die letzte Woche vorgestellten EOS R5 und EOS R6 erhalten als erwartet. Zumindest in Japan. Dort weist Canon auf seiner Webseite darauf hin, dass es zu Lieferverzögerungen kommen kann. Vielleicht erhalten die Kameras dann, wenn sie endlich kommen, ja schon das erste Firmware-Update. Die Gerüchteköche spekulieren jedenfalls schon, welche weiteren Features für die EOS R5 und EOS R6 mit der nächsten Firmware-Version erhalten könnten: Canon Log 3 für Video-Aufnahmen etwa.

Nikon arbeitet offenbar an einem Facelift für seine spiegellosen Kleinbildkameras. Aus den Gerüchteküchen dringt jedenfalls, dass noch dieses Jahr Z 6s und Z 7s kommen könnten. Mit demselben Sensor wie die aktuellen Modelle, aber auch wichtigen Neuerungen. Zwei Steckplätze für CFexpress-Karten zum Beispiel. Ziemlich sicher scheinen Änderungen beim Energie-Management: der neue Akku EN-EL15c wurde bereits registriert, außerdem könnte es die Möglichkeit zur Stromversorgung via USB geben.

Leica wird wohl in Kürze eine aktualisierte M10 vorstellen. Spekuliert wird über die Typ-Bezeichnung M10-R, wobei das R für „Resolution“ – also „Auflösung“ – stehen könnte. Den Gerüchteköchen zufolge soll es die neue M10 auf mindestens 40 Megapixel bringen. Ob’s stimmt, dürfte sich schon bald zeigen – Leica könnte die M10-R bereits in wenigen Tagen präsentieren.

Sony hat bereits bestätigt, dass die Nachfolgerin wurdeder Alpha 7S II vor der Tür steht. Allerdings blieb das Unternehmen zu Details bislang äußerst vage. Die sickern jetzt so nach und nach durch. Demnach wird die Kamera das Gehäuse der Alpha 7R IV erhalten, allerdings mit dreh- und klappbar angeschlagenem Bildschirm. Sicher sind sich die Gerüchteköche auch, dass es bei der geringen Auflösung von 12 Megapixel bleiben wird. Allerdings soll die Ablösung der Alpha 7S II einen neuen „Stacked Sensor“ erhalten, der eine besonders hohe Signalverarbeitung verspricht. Zudem könnte der elektronische Sucher mit nahezu 10 Millionen Bildpunkten extrem hoch auflösen. Was dran sein wird, werden wohl bald erfahren: Noch diesen Monat soll Sony den Gerüchteköchen zufolge die Alpha 7S III vorstellen.

Tamron wird keine Objektive für Fujifilm X-Mount bringen – das hat der japanische Objektivhersteller kürzlich erneut bestätigt. Dafür sei die Nachfrage nach Objektiven mit dem Fuji-Bajonett zu gering. Aber auch, dass Fujifilm seinen X-Mount nicht an andere Firmen lizensiert, dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Immer wahrscheinlicher wird dagegen, dass Tamron an Objektiven für Nikon Z arbeitet. Ein Video, in dem dies ein Tamron-Mitarbeiter ausgeplaudert hat, ist erst kürzlich bei YouTube entfernt worden.