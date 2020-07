Rollei Filter Days: Rollei halbiert die Preise für optische Filter

Rollei gibt 50% und mehr Rabatt auf viele optische Filter. Während der Rollei Filter Days kostet zum Beispiel der Astroklar Filter 100 x 105 mm nur 63,04 Euro statt 126,09 Euro. Die Astro Klar Rundfilter wechseln für jeweils nur 48,49 Euro statt regulär 96,99 Euro den Besitzer. Für die F:X Pro Rechteck Filter-Sets zur Langzeit- oder Ultra-Langzeitbelichtung hat Rollei die Preise ebenfalls halbiert. Und bei den Premium ND Rundfilter-Set gibt es sogar 53% Rabatt – sie bietet Rollei in allen verfügbaren Größen für 67,89 Euro statt 145,48 Euro an. Aber aufgepasst: Die Aktion läuft nur solange der Vorrat reicht und endet am 21. Juli.