Kaum eine Kamera geistert schon so lange und schemenhaft durch die Gerüchteküchen wie die Ablösung für die Sony Alpha 7S II. Einige Insider waren sich sogar schon sicher: eine Nachfolgerin für die Alpha 7S II wird es nicht geben. Doch jetzt hat Sonys Top-Manager Kenji Tanaka in einem Interview bestätigt: Die Ablösung ist unterwegs, noch im Sommer soll es soweit sein. Bei den technischen Details hält sich der Chef der Imaging-Sparte von Sony allerdings noch bedeckt.

Fast fünf Jahre ist es her, dass Sony mit der Alpha 7S II eine besondere Spiegellose vorgestellt hat. Bei Ihr standen nicht eine hohe Auflösung im Pflichtenheft, sondern maximale ISO-Empfindlichkeit und herausragende Video-Eigenschaften. Herausgekommen ist dabei eine Kamera mit bescheidenen 12-Megapixel-Fotoauflösung aber beachtlichen High-ISO-Fähigkeiten.

Doch fünf Jahre sind in der Digitalfotografie eine lange Zeit. Inzwischen gibt es Kleinbildkameras mit deutlich höherer Auflösung, die fünfstellige ISO-Werte ebenfalls ohne übermäßiges Rauschen meistern. Auf der anderen Seite sind 4K-Video-Auflösung bald ein alter Hut, Canon hat mit der R5 eine Kleinbildkamera mit 8K-Video bereits angekündigt.

Nachfolgerin der Alpha 7S II erhält neuen Sensor mit großen Pixeln

Jetzt lässt Sony die Katze aus dem Sack: Die Alpha 7S II als Video-Werkzeug und High-ISO-Monster wird bereits bald eine Nachfolgerin erhalten. Das hat Kenji Tanaka, Chef der Imaging-Sparte von Sony, gestern in einem Interview mit Dpreview bestätigt.

Technische Details enthüllt Sonys Imaging-Chef kaum. Nur soviel: Stand das „S“ in der Modellbezeichnung bislang für „Sensitivity“(Empfindlichkeit), so soll es beim kommenden Modell für „Supreme“ (Maximum) stehen, ein Maximum an Bildqualität verheißt Kenji Tanaka. Erreichen will Sony dies durch richtig große Pixel. Und natürlich wird die neue Alpha 7S liefern, was Kunden heute erwarten. Video mit 4K/60p etwa und natürlich 10-bit 4:2:2.

Damit steht wohl bereits fest: 8K-Video überlässt Sony anderen. Denn dafür wäre für 3:2-Fotos ein Sensor mit ca. 45 Megapixel nötig – „richtig große Pixel“ ergeben das auf einem Kleinbildsensor nicht.

Für die absehbare Zukunft verspricht Kenji Tanaka zudem mehr Kameras mit einem „Stacked Sensor“ (wie etwa im Flaggschiff Alpha 9 II) sowie Objektive mit schnellerem und leiserem Autofokus. Zudem wird die Künstliche Intelligenz der Kameras immer weiter zunehmen, Personen- und Objekterkennung hat Sony da offenbar ganz oben auf dem Zettel stehen.

Was von diesen Ideen bereits bei der Nachfolgerin der Alpha 7S II realisiert wird, bleibt vage. Kenji Tanaka bestätigt nicht einmal, dass sie Alpha 7S III heißen wird. Denn die Neue wird die Erste einer komplett neu entwickelten Familie sein, wie Sonys Top-Manager durchblicken lässt. Was das wohl bedeuten mag? Ende Juli werden wir es wohl erfahren – dann wird Sony den Gerüchteköchen zufolge den Schleier lüften und die neue Spiegellose vorstellen.