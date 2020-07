RF 600mm F11 IS STM und RF 800mm F11 IS STM – beeindruckend leichte Superteleobjektive

Das RF 600mm F11 IS STM und das RF 800mm F11 IS STM basieren auf einem ganz neuen Konzept für Objektive mit Supertele-Brennweiten – mit überraschend günstigem Preis und geringem Gewicht. Mit einer Naheinstellgrenze von ca. 4,5 Metern (RF 600mm F11 IS STM) bzw. 6 Metern (RF 800mm F11 IS STM) geht es ganz nah und mit maximaler Schärfe ans Motiv heran. Die EXTENDER RF 1.4x und EXTENDER RF 2x erweitern die Möglichkeiten der Objektive, wenn die Action aus der Ferne mit vollen AF- und IS-Fähigkeiten erfasst werden soll. Mit diesen Extendern werden wirklich beeindruckende Brennweiten realisiert – bis maximal 1600mm, wenn das RF 800mm F11 IS STM zusammen mit dem EXTENDER RF 2x verwendet wird.

Beide Objektive sind mit einem optischen Bildstabilisatorvi ausgestattet und unterstützen in Verbindung mit einer spiegellosen Kamera des Canon EOS R Systems auch Dual Pixel CMOS AF. Dank dieser einzigartigen Kombination von Merkmalen liefern diese Superteleobjektive gestochen scharfe Bilder. Das gilt auch für Aufnahmen ohne Stativ, da Bewegungsunschärfen, die durch Kamerawackler verursacht werden, deutlich reduziert werden.

Die leichten und kompakten Objektive sind hervorragende Beispiele für die Möglichkeiten des innovativen Canon RF Bajonetts. Das Zusammenspiel von DO- Technologie (Diffractive Optics) und RF Bajonett sowie einer konstanten Lichtstärke von 1:11 belegt bei beiden Objektiven den Vorsprung von Canon im Bereich optischer Technologien. Beide Objektive wurden von Grund auf neu konzipiert und von der Konstruktion her überarbeitet. Deshalb sind sie im Vergleich zu den bestehenden EF Superteleobjektiven deutlich kleiner und leichter. Die Objektive können bei Gebrauch ausgefahren werden und lassen sich danach wieder auf ein kompaktes Maß einfahren.

Beide Objektive sind mit der STM-Technologie ausgestattet und bieten eine extrem leise und ruhige Fokussierung. STM ist auch ideal für Videoaufnahmen, da das Betriebsgeräusch des Objektivs auf ein Minimum reduziert ist und so nicht die Tonaufnahmen stört. Zusätzlich zu seiner Benutzerfreundlichkeit bietet der Objektiv- Steuerring sowohl beim RF 600mm F11 IS STM als auch beim RF 800mm F11 IS STM eine direkte und schnelle Steuerung von Belichtungszeit, Belichtungskompensation, ISO oder AF-Betriebx. Die konstante Lichtstärke des Objektivs sorgt außerdem für ein perfekt kreisrundes Bokeh, und dank der großen Brennweite lässt sich der Hintergrund in eine attraktive Unschärfe tauchen – eine hervorragende Eigenschaft (nicht nur) für Tierporträts, weil sich das Motiv dann deutlicher vom Hintergrund abhebt.

Die beiden Objektive RF 600mm F11 IS STM und RF 800mm F11 IS STM sind voraussichtlich ab Ende Juli 2020 zum Preis von 778,86 € UVP und 1.022,55 € UVP verfügbar.

RF 85mm F2 MACRO IS STM – bildschöne Porträts

Für hochwertige Porträts eignet sich das leichteix RF 85mm F2 MACRO IS STM mit seiner 85mm-Brennweite, um erstklassige Aufnahmen mit attraktiver Perspektive und angenehm unscharfem Hintergrund zu machen. Die Kombination der hohen Lichtstärke von 1:2 mit dem Vollformatsensor ermöglicht eine geringe Schärfentiefe für hervorragende Ergebnisse – auch bei wenig Licht.