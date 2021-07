Professionelles Lesegerät für überragend schnelle Datenübertragung

Das Lexar® Professional CFexpress™ Typ B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät beschleunigt den Arbeitsablauf für Fotografen und Videofilmer auch unterwegs enorm

San José, USA, 8. Juli 2021 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen, präsentiert das neue Lexar Professional CFexpress™ Typ B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät. Das kompakte Lesegerät bietet dank USB 3.2 Gen 2×2 Technologie blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.700MB/s* und ist somit die perfekte Wahl für Profi-Fotografen und Videofilmer, die auch unterwegs einen schnellen Arbeitsablauf wünschen.

Das Lexar Professional CFexpress™ Typ B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät wurde für die Verwendung mit CFexpress™ Typ B Karten entwickelt und erleichtert die schnelle und nahtlose Übertragung großer Dateien. Es überträgt eine enorme Anzahl hochwertiger Bilder und RAW 8K Videos mit USB 3.2 Gen 2×2 Geschwindigkeit auf den Computer, was den Arbeitsablauf von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung enorm beschleunigt.

Vielseitige Konnektivität und kompaktes Design

Das Lexar Professional CFexpress™ Type B USB 3.2 Lesegerät enthält sowohl ein 2-in-1 USB Typ-C- auf USB Typ-A Kabel als auch USB Typ-C auf USB Typ-C Kabel für eine nahtlose Port-zu-Port Verbindung mit Laptop oder PC. Dank des kompakten Designs passt das Lesegerät in jede Tasche. Das einfache Plug-and-Play-Design mit USB 3.2-Anschluss ermöglicht es, Inhalte auch unterwegs mit rasanter Geschwindigkeit zu übertragen.

Vorteile von CFexpress Typ B Karten voll ausschöpfen

“Wir freuen uns, mit dem neuen Lexar Professional CFexpress™ Typ B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät unser Portfolio von Lösungen für einen optimalen Arbeitsablauf zu erweitern. Lexar hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Technologien, die professionellen Anwendern dabei helfen, ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Das Professional CFexpress™ Typ B USB 3.2 Gen 2×2 Lesegerät ermöglicht es Fotografen und Videofilmern, die Vorteile ihrer CFexpress Typ B Karten mit rasanten Übertragungsgeschwindigkeiten voll auszuschöpfen, um so ihre Arbeit schneller zu erledigen”, so Joel Boquiren, General Manager von Lexar.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lexar Professional CFexpress™ Type B USB 3.2 Lesegerät ist zum Preis von aktuell 88,99 Euro erhältlich.