LEICA D-LUX 7 in Schwarz:

Neue Farbvariante der leistungsstarken Kompaktkamera erhältlich

Wetzlar, 04. Juni 2020. Die Leica Camera AG erweitert das Produktportfolio und bietet die leistungsstarke Kompaktkamera Leica D-Lux 7 jetzt auch in einer zweiten Farbvariante an. Bei der neuen Ausführung sind Objektiv, Deckkappe und Bedienelemente in Schwarz gehalten und verleihen der Kamera einen klassischen Look. Damit ist die D-Lux 7 die passende Begleitung für jeden Anlass, um einzigartige Momente in beeindruckender Bildqualität festzuhalten.

In ihren technischen Spezifikationen entspricht die Leica D-Lux 7 in Schwarz dem bestehenden silbernen Serienmodell und überzeugt mit dem gleichen umfangreichen Ausstattungspaket, vielseitigen Funktionen und einem intuitiven Bedienkonzept. Die leistungsfähige Kompaktkamera ist mit dem lichtstarken Zoom-Objektiv Leica DC Vario-Summilux 1:1.7–2.8/10.9–34 mm ASPH. (entspricht im Kleinbildformat 24 – 75 mm) ausgestattet und liefert in Kombination mit dem Four-Thirds-Sensor eine überragende Bildqualität in allen Aufnahmesituationen. Mit Funktionen wie Touchscreen, Bluetooth oder dem Aufladen über USB wird sie zu einer äußerst flexiblen Kamera, die fotografische Freiheit bietet und jeden besonderen Augenblick festhält.

Durch die unkomplizierte Verbindung mit der Leica FOTOS App lässt sich die Leica D-Lux 7 vom Smartphone aus fernsteuern. Zudem können Aufnahmen direkt und schnell auf iOS- und Androidgeräte übertragen werden. Dem Fotografen stehen im Anschluss alle Möglichkeiten offen, die Bilder direkt in sozialen Medien zu teilen oder vorher zu bearbeiten.

Die schwarze Leica D-Lux 7 ist ab sofort verfügbar. Sie kostet, ebenso wie die silberne Ausführung, 1.195 Euro. Zudem stehen viele praktische Accessoires wie exquisite Taschen, hochwertige Tragriemen und ein passender komfortabler Handgriff zur Verfügung.