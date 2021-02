Voigtländer Ultron 35mm/2,0 asphärisch Typ II

Das neue Voigtländer Ultron 35mm/2,0 asphärisch Typ II hat die gleiche optische Ausführung wie Typ I, jedoch im neuen Design in einer schwarzen und silbernen Messingfassung. Das Besondere an diesem Objektiv ist jedoch die neue Fokussier-„mulde“, welche ein schnelleres und komfortableres Einstellen der Entfernung ermöglicht. Zukünftig hat der Interessent daher die Wahl zwischen dem eher klassischen Look von Typ I oder der etwas bedienerfreundlicheren Typ II.

Der vielseitige VM-Anschluss lässt sich leicht an andere gängige Objektivanschlüsse adaptieren, z.B. über Voigtländer Nahfokus-VM-Mount-Adapter an Sony E, Fuji FX-Mount und Nikon Z-Mount Kameras.

Die unverbindliche Preisempfehlung wird bei 749,- Euro liegen. Der Marktstart ist für März/April 2021 geplant.