Phase One hat ein Update für seine Workflow-Software Capture One 20 veröffentlicht. Es bringt deutlich erweiterte Retusche-Werkzeuge, eine völlig neues Vorher-/Nachher-Werkzeug sowie stark verbesserten Lightroom-Import. Zudem wird es ab sofort eine spezielle, deutlich vergünstigte Spezialversion „Capture One for Nikon“ geben.

Das jetzt veröffentlichten Update für Capture One 20 erweitert den Funktionsumfang der Workflow-Software entscheidend. Etwa die Retusche-Werkzeuge „Heal“ und „Clone“. Ihre neuen Pinsel erzeugen nun automatisch eine neue Ebene – können aber auch unendlich oft auf einer Ebene angewandt werden. Zudem ist möglich, die Quellregion jederzeit zu ändern und die Reparaturzone nachträglich anzupassen. Laut Phase One wird Capture One 20 damit zum Raw-Konverter mit den besten Retusche-Funktionen.

Die zweite große Neuerung: das Vorher-/Nachher-Werkzeug. Damit lässt sich die bearbeitete Version eines Fotos übersichtlich und bequem mit dem Original vergleichen, auch im Split-Screen. Und Umsteiger von Lightroom wird freuen, dass sich nun auch Offline-Dateien in Capture One 20 importieren lassen.

Neu: Capture One for Nikon

Ab sofort gibt es Capture One – wie bereits für Sony- und Fujifilm-Kameras – auch in einer speziellen, vergünstigten Variante für Kameras von Nikon. Capture One for Nikon bietet den vollen Funktionsumfang, der Raw-Konverter versteht jedoch nur die Rohdaten, die mit einer Nikon-Kamera aufgenommen wurden. Capture One for Nikon kostet nur rund die Hälfte der unbeschränkten Version. Völlig gratis ist gar Capture One for Nikon Express, der Funktionsumfang dieser Variante ist allerdings eingeschränkt.

Neu unterstützte Kameras und Objektive

Mit dem Update unterstützt Capture One 20 auch diese Kameras:

Canon 250D

Canon PowerShot G5X Mark II

Canon PowerShot G7X Mark III

Nikon P950

Leica M10 Monochrom

Olympus OM-D E-M1 Mark III

Zeiss ZX1

Phase One iXH 150

An unterstützten Objektiven sind hinzugekommen:

Phase One XT -Rodenstock HR Digaron-W 50mm f/4

Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD

Fujifilm Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR

Ricoh GR III (GR Lens 18.3mm f2.8)

Canon PowerShot G5 X Mark II

Sony FE 20mm F1.8 G

Preise

Abo-Version Capture One 20 ab 220 Euro/Jahr

Kaufversion Capture One 20 ab 349 Euro

Abo-Version Capture One 20 für Nikon ab 109 Euro/Jahr

Kaufversion Capture One 20 für Nikon ab 149 Euro

Weiterführende Informationen: https://www.captureone.com/de/